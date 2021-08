Ta výrazně paralyzovala covidová vlna, vzhledem k protiepidemickým opatřením nemohly být dva ročníky soutěží dokončeny. Dlouhá pauza pomohla snad jenom fotbalovým hřištím, ta jsou po jaru takřka nedotčená a skvěle připravená na zahájení podzimní části soutěže.

O tom, jak se s koronavirovou nadílkou a protiepidemickými nařízeními vyrovnávali fotbalisté krajských soutěží, hovoří pár níže uvedených názorů. „Dlouhá pauza bude mít výkonnostní důsledky, neděláme si iluze o vyšší herní úrovni. Vždyť s krátkou přestávkou se víc než rok nehrálo, hráči povolili v tréninku, což postihlo nejen nás v Bohunicích, ale jistě i další kluby,“ je přesvědčen bohunický předseda Lubomír Němec.

V Tatranu došlo i k personálním změnám. „Do podzimních klání, která zahájíme v Mutěnicích, jdeme s novými trenéry Zdeňkem Partyšem a Františkem Schneiderem. Žádné výkonnostní cíle nevyhlašujeme, o zatím nejasné výkonnosti mužstev rozhodnou až vlastní zápasy. Rozhodně však chceme znovu hrát v popředí tabulky,“ dodává Němec.

Sportovní ředitel Svratky Pavel Crhan, který je zároveň předseda komise mládeže krajského fotbalového svazu, si všímá především neradostné situace s dětmi. „Dostali jsme se do situace, ve které se žádný z našich předchůdců dosud neocitl. Dlouhá pauza, v níž se netrénovalo a nehrálo, odvedla hráče z trávníků. V některých klubech skončilo s fotbalem až dvacet procent mladých hráčů, z těch co se vrátili, mnozí vydatně přibrali na váze. Děti potřebují pohyb a hlavně kontakt s kamarády, a to chybělo. V našem klubu jsme tak velké ztráty neměli, dokončujeme sportovní centrum mládeže, které v srpnu chceme slavnostně otevřít. Na našem komínském hřišti jsme dostavěli novou tribunu pro naše fanoušky, kteří se těší na naše posily, gólmana Martina Doležala a útočníka Karla Kroupu,“ míní Crhan.

Jenže ani dvojice exligových fotbalistů nepomohla Svratce v úvodním kole nového ročníku k bodům, brněnský klub v pátek prohrál na hřišti Boskovic 0:1, těsně před přestávkou rozhodl Jan Novák.

ZMĚNA V ČELE KLUBU

Nejstarší brněnský fotbalový klub Moravská Slavia má nové vedení. Po dvaceti letech v jeho čele skončil Stanislav Šlégl, novým předsedou se stal Marcel Hejna. „Ztráty u mládeže jsme výrazněji nepocítili, do soutěže jsme dokonce přihlásili přípravku. Horší je však situace u mužů, trenér Michal Dufek zjišťuje, jak po dlouhé pauze hráči zlenivěli. Mužstvo omlazujeme, odešly dvě opory Aksamit a Ponížil. Spolu s dalšími fotbalovými příznivci jen doufám, že znovu hrozící podzimní nákaza se nerozroste do takových rozměrů jako na jaře,“ přemítá Hejna.

Svěřencům trenéra Ivančic Rostislava Štorka se podařilo s obtížnými koronavirovými podmínkami vcelku vyrovnat. „I když stále bude nastupovat ivančická fotbalová ikona, dvaačtyřicetiletý Tomáš Čožík, zásluhou řady odchovanců máme perspektivní tým. Jak jen to bylo možné, poctivě jsme trénovali a sehráli řadu přípravných zápasů. Jinak nás v Ivančicích těší výkony našeho odchovance Adama Hložka, jeho starší bratr Daniel bude v našem dresu nastupovat,“ doplňuje kouč Štork, jenž by svůj tým rád viděl uprostřed tabulky.

Bystrčtí si stěžují na nejapný žertík vlády České republiky, která počátkem jara povolila sportování venku v počtu dvaceti osob. „Naši správci připravili obě travnaté plochy a potřebné vybavení včetně rozvrhu obsazení hřišť od A mužstva po přípravky. Dva dny po svém prohlášení však vláda sport zase zakázala a hra pouze o dvou lidech není pro fotbal to pravé,“ vzpomíná trenér Igor Kos.

Jinak se v Bystrci na jaře podařilo zrekonstruovat velkou část sportovišť, šaten a příslušenství. Tým krajského přeboru s několika posilami v červenci absolvoval soustředění v Nymburku. „Těší nás, že nucená pauza nám nesebrala příliš mnoho dětí. To je důkaz, že to naši trenéři s dětmi umějí. A tým krajského přeboru se už těší na podzimní zahájení soutěží,“ dodává Kos.

ZDENĚK STANĚK