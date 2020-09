Boskovice přijely do Brna potvrdit dobrou formu. Z posledních tří zápasů vytěžily plný počet bodů, což je katapultovalo na druhé místo tabulky. „Do Brna jsme přijeli bodovat a potvrdit dobrou formu z předchozích zápasů. Chtěli jsme spoléhat hlavně na brejky,“ poodhalil taktiku hostující lodivod Jan Havlíček.

Moravská Slavia ze dvou domácích zápasů vybojovala pouze jeden bod proti Kuřimi a další chtěla přidat proti těžkému soupeři z Boskovic. „Měli jsme z nich respekt, před sezonou k nim přišel Ondra Paděra a posílil již tak dobrý tým. Věděli jsme, že nás nečeká nic lehkého,“ vyjádřil se k síle soupeře domácí trenér Michal Dufek.

Úvod utkání patřil hostům. Měli častěji míč na kopačkách a dvakrát se v prvních minutách dostali do vyložených šancí. Ani jednu však nezúročili, takže udeřilo na druhé straně. Po standardní situaci se prosadil domácí obránce Ondřej Kubík. „Na standardky domácích jsme se speciálně chystali, věděli jsme, že je mají silné a pak si z první takové akce necháme dát gól. K tomu ještě naše neproměněné šance v úvodu, tam jsme měli jít do vedení. To bylo od nás hrozně málo,“ zhodnotil úvod utkání boskovický záložník Ondřej Paděra.

Moravská Slavia - Boskovice 3:0

Poločas: 1:0. Branky: 10. a 49. Kubík, 68. Lízal. Rozhodčí: Marek – Lazar, Krbůšek. Diváci: 100.

Moravská Slavia: Velan – Dědič, Papuga, Kubík, Dufek (58. Dvořák), Lízal, Ovsepjan, Axamit (83. Černý), Zatloukal (54. Cambal), Gerlinger (70. Hlavoň), Pavkeje (86. Jašek).

FC Boskovice: Svoboda – Cichra (46. Stara), Preč (79. Závodný), Müller, Pokorný (58. Havlíček), Novák, Dračka, Fadrný, Paděra, Minx, Němec (69. Havelka).

Po vstřelené brance se hra odehrávala převážně ve středu pole. Boskovičtí se do poločasu z obdržené branky těžko vzpamatovávali a nevytvořili si v podstatě žádnou další šanci. To byla voda na mlýn domácím, kteří tak získávali postupně větší jistotu na míči a soupeře začali přehrávat. První půle tak skončila jednobrankovým rozdílem.

Zlomovým momentem utkání byl úvod druhého poločasu. Po centru ze strany se ve čtyřicáté deváté minutě podruhé v utkání prosadil Kubík. To hostům definitivně srazilo vaz. „Tohle nás asi zlomilo, kromě jedné další šance už jsme si nic dalšího v zápase nevypracovali,“ okomentoval druhou branku domácích boskovický trenér Havlíček.

Po druhém gólu oba trenéři prostřídali. Slavia poslala na hřiště Dvořáka a Cambala, hostující kouč stáhl hru na tři obránce a sám šel za Pokorného na hřiště.

Boskovičtí otevřeli hru, kromě jednoho slibného momentu se ale do žádného tlaku či šance nedostávali. Naopak domácí využívali okének v obraně hostů, v šedesáté osmé minutě si navedl míč na střed Radek Lízal a střelou z dálky potřetí překonal Svobodu, který měl zakrytý výhled. „Posledních dvacet minut bylo z naší stany odevzdaných, ale asi jsme potřebovali takhle spadnout na zem. Je to pro nás facka a snad nás do dalšího zápasu probere,“ nebral si servítky zkušený Paděra.

Za stavu 3:0 už se utkání spíš dohrávalo, Moravská Slavia si závěr pohlídala a žádné další změny skóre se již diváci na stadionu ve Vojtově ulici nedočkali. „Konečně jsme to prolomili. V předchozích utkáních jsme hráli dobrý fotbal, ale nedařilo se nám střelecky. Tentokrát jsme podali dobrý kolektivní výkon a po zásluze jsme vyhráli,“ zhodnotil duel spokojený Dufek, jehož svěřencům patří v tabulce krajského přeboru devátá pozice.

Následující zápas odehrají Boskovice na domácím hřišti, v sobotu v půl jedenácté dopoledne přivítají Moravský Krumlov, který v prvním kole porazil Bystrc.

Pak však tento tým z dalších čtyř zápasů nezískal ani bod, postupně podlehl Spartě Brno, Ráječku, Kuřimi a Bohunicím. „V dalším utkání se musíme vrátit ke hře, která nás zdobila v minulých zápasech. Proti Moravské Slavii jsme na to neměli, soupeř po zásluze zvítězil,“ uznal kouč Havlíček.

TOMÁŠ SRNSKÝ