V čem bude výjimečná?

Proticovidová opatření, která vešla v platnost, asociace poslala teprve ve středu. Je k tomu manuál vydaný až ve čtvrtek, což je bezprostředně před začátkem soutěže, o to je vše složitější. Nicméně je otázka, jak to vůbec dopadne, proto také byla opatření přijata. Podmínka je, že musí být odehráno padesát procent zápasů, aby se vůbec soutěž ukončila. Hodně závisí na epidemiologické situaci.

Když se odehraje víc než padesát procent utkání, ale soutěž se nedokončí, stejně jako v celostátních ligách dojde na přepočty získaných bodů na počet odehraných duelů?

Pokud se neodehraje padesát procent utkání, nikdo nesestoupí ani nepostoupí. Když se odehraje víc, přijdou na řadu přepočty bodů na utkání.

Jste spíš optimista, nebo skeptik?

Doufám, že nákaza se nerozroste do takových rozměrů jako na jaře. Rád bych byl optimista, aby nepokračoval půst, který nastal, a bylo o co hrát. Viděli jsme situaci, která nastala v první lize, což nepřispívá důvěryhodnosti v legitimitu soutěže.

Co když se dohrají soutěže v některých okresech, ale nedohrají se třeba krajské?

To je asociační záležitost, řešil by to sekretariát. Je jasné, že kdyby se některá soutěž nedohrála a jiná ano, pak bude otázka na počet účastníků pro nadcházející ročník. Do toho přistupují další faktory, některá mužstva tohle nemusí vůbec přežít. Máme aktuální příklad.

Jaký?

Ve středu se odhlásil celek Černé Hory z krajské soutěže I. B třídy, což je nebývalé. Mohly za to jiné důvody, ale tím už je dáno, že bude první sestupující.

Krajský přebor - los prvního kola

Pátek, 18.00:

FK SK Bosonohy–FC Kuřim

FC Ivančice–SK Líšeň B

Sobota, 17:00:

SK Krumvíř–FC Boskovice

FK Baník Ratíškovice–TJ Tatran Bohunice

FK Mutěnice–SK Olympia Ráječko

SK Moravská Slavia–FC Svratka Brno

FC Moravský Krumlov–FC Dosta Bystrc-Kníničky

Neděle, 10:30:

FC Sparta Brno–TJ Tatran Rousínov

Zaznamenáváte větší ekonomické problémy klubů?

Na krajské úrovni ani v okresech nikoli. Není to otázka financí, spíš počtu hráčů. Pořád se potýkáme s tím, že jich je málo a navíc ve starších ročnících, nejsme schopní doplňovat týmy v okresní úrovni mladými, protože ubývá dorosteneckých celků. Ovšem pozor, letos jsme naplnili krajský přebor, který se hraje oproti loňskému roku v šestnácti účastnících místo čtrnácti, což hodnotím velmi dobře. Přijali jsme mimořádná opatření, aby krajský přebor hrála mužstva, která mají mladší a starší dorost. Bude víc zápasů a myslím, že soutěž se zkvalitní.

Ale to problém neřeší…

To ne. Na okresech máme čím dále méně dorosteneckých týmů a řešíme to tím, že se slučují do jedné soutěže, takže třeba celky z Brna-venkov hrají s mužstvy z Blanenska a Brna-města. Máme velkou perspektivu, že se to nějakým způsobem zlepší. Jižní Morava patří mezi kraje, které dlouhodobě udržují soutěže mladšího a staršího dorostu.

Jakou úroveň bude mít krajský přebor, který začíná dvěma zápasy už v pátek?

Domnívám se, že krajský přebor letos po zachování účastníků bude mít vyšší sportovní úroveň než v loňském roce. Spousta hráčů se vrátila ze zahraničí, týmy měly větší čas na přípravu a myslím, že soutěž bude opravdu kvalitnější. Viděl jsem některé přípravné zápasy a mužstva jsou dobře připravená.

Co dělalo vedení krajského fotbalového svazu, když se nehrály soutěže?

Omezovalo nás, co jsme mohli a nemohli, hodně se pracovalo z domu. Věnovali jsme se metodickým záležitostem směrem k mládeži, připravovali jsme a zlepšovali tréninkové plány, aby vše nějakým způsobem fungovalo, akademie tou situací byla také podstatně postižená. Většina klubů se vrhla na věci, na které není běžně čas, věnovala se rekonstrukcím sportovišť a trávníků. Hrací plochy se určitě zkvalitnily, což je dobře.

Máte nařízeno hlídat dodržování epidemiologických opatření v krajských soutěžích?

Fotbalová asociace rozeslala metodiku, jejíž součást je prohlášení, které musí vyplnit každý klub a týká se všech účastníků daného sportovního utkání. Nejen hráčů a rozhodčích, ale i funkcionářů uvedených v zápise nebo hlavního pořadatele pro jednotlivé zápasy, což se kontroluje. V momentě, kdy se vyskytne případ nákazy, musí se samozřejmě hlásit jak krajské hygienické stanici, tak zároveň orgánu, který řídí soutěž, a rovněž do Prahy. Je to nastavené tak, aby se nestávalo co v předcházejícím období, že byl jediný hráč nakažený a celý klub nehrál. Klub může mít víc nakažených hráčů a pokračuje, pokud počet zdravých nepoklesne pod číslo nutné k odehrání utkání.

Takže když se objeví nákaza v klubu, do karantény půjdou jen jednotlivci a tým může hrát, dokud má aspoň jedenáct zdravých fotbalistů?

Přesně tak. Neznamená to, že když onemocní jeden nebo dva hráči, vyřadí se tím celý tým.

Musíte dohlížet třeba na dodržování rozestupů diváků na krajských stadionech?

Takhle to asociace neřeší, vychází se z obecných protiepidemiologických opatření. Řídíme se tím, co vyhlásí ministerstvo, což je potřeba sledovat. Na krajské úrovni asi takový problém nenastane. Přece jen návštěvnosti nejsou takové, aby byly oddělené sektory, jak to je ve vyšších soutěžích.