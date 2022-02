Začátek přípravy se tak Bohunickým vydařil. „Jsme moc rádi, že jsme to mohli absolvovat. Ty dny byly skvělé, trénovali jsme dvoufázově, jeden den dokonce i třikrát. Šlo o ryze kondiční cvičení a posilovnu. Měli jsme tam sice umělou trávu, ale bylo dost sněhu, takže jsme zavzpomínali na dobu dvacet let zpátky, kdy se to dělalo takto,“ přiblížil kouč Zdeněk Partyš.

Bohunický tým zaujal v souvislosti s přípravou před dvěma lety, když uprostřed zimy odletěl tužit formu do Turecka. „Určitě to tento rok skok, co se týče atraktivity zážitku a destinace, byl. V Turecku jsme hráli na přírodním trávníku a měli dobré přáteláky. Vždycky ale říkám, že atmosféru dělají lidé a teď se mi to potvrdilo. Zážitky z Jeseníků jsou dosti podobné,“ zdůraznil ředitel.

Loni se naopak kvůli pandemii nejelo nikam. „Chtěl jsem to zorganizovat znovu, ale společnost řekla, že by nám v případě zrušení nevrátila peníze, ale jen poukázky. A do toho jsme v pandemii jít nechtěli. Dali jsme si za cíl Turecko ještě zopakovat, vzpomínáme na to, ale druhé díly stejně jako u filmů někdy nestojí za to. Třeba bychom z toho už neměli takový boom. Zvolili jsme letos tuto cestu mimo civilizaci a za mě to byla bomba. Turecko tak necháme třeba na příští rok, ať je to v klidu a jsou tam lidi,“ dodal Schneider.

Ten stále figuruje i na soupisce aktivních hráčů. Na podzim si připsal 223 odehraných minut. „K zimní přípravě se motivuju už dost těžko. Bude mi pětatřicet a běhy jsem trpěl, avšak zvládl. Co se kluků týče, máme to nastavené tak, že všechno děláme pro sebe. Ať už to dopadne jakkoli, chtějí sportovat a udržovat se. To, jestli na jaře budeme hrát, nebo ne, my neovlivníme,“ řekl.

Bohunice kráčejí za postupem do divize, v zimní přípravě vyzvou Zbrojovku

Prozatím covid fotbalistům z Bohunic přípravu nekomplikuje. „Vůbec se to nedá srovnat s loňským rokem. Ten byl zcela atypický, řešili jsme to běháním po stezkách a podobně. Teď nás nic nebrzdí. Chodíme normálně na hřiště,“ popsal odchovanec brněnské Zbrojovky.

Podobně optimistický je také lodivod Partyš. „Jsem překvapený, že od nás nikdo nepřestal trénovat nebo neskočil v karanténě. Musím to zaklepat, ale zatím se nám to vyhýbá. Doufám, že to tak vydrží. Těch deset dní je zatím výborných. Kluci makají, je radost s nimi pracovat. Máme za sebou první zápas, který jsme s chutí odehráli,“ vyzdvihl lodivod sobotní duel, v němž jeho svěřenci zdemolovali Žebětín 11:0.

Partyšovi se už krystalizuje také kádr pro jaro. „Kvůli zdravotním problémům musel skončit Marek Střeštík, tak jsme narychlo udělali Davida Bednáře. Výborného fotbalistu se zkušenostmi, za něhož jsem rád. Teď pracujeme na příchodu Patrika Martínka z Krumvíře a doufám, že to dotáhneme. Plus minus bychom pak měli mít uzavřeno. Máme dost kvalitní kádr, není potřeba nějak více doplňovat,“ uzavřel bývalý hráč Brna či Opavy.

JAROSLAV GALBA