V úvodním jarním kole krajského přeboru fotbalistů se hrálo i první brněnské derby. Po trochu vlažnějším prvním poločase se ve druhém jasně prosadila Moravská Slavia a Bosonohy porazila 5:1.

Foto: Lubomír Stehlík | Foto: Deník/Lubomír Stehlík

Krajský přebor

SK Moravská Slavia Brno

– FK SK Bosonohy 5:1

Poločas: 1:1. Branky: 37. Šembera, 70. a 86. Abdulai, 79. Havelka, 80. Essuon – 6. vlastní (Havelka). Rozhodčí: Daniel – Kučera, Dadák. ŽK: Essuon, Čus – Tofl, Varga, Oustrata, Pelán. Diváků: 100.

Mor. Slavia: Tišnovský – Suchomel, Čus, Kubík [K], Gruber – Havelka, Šembera (70. Síleš), Essuon, Podzámský, Baránek – Abdulai (87. Vojáček). Trenér: Aleš Schuster.

Bosonohy: Oros – Dědič (60. Pakosta), Outrata, Černý, Presl – Lušija, Tofl, Dohnal (60. D. Cupák), Táborský [K] (72. Moučka), Varga (72. Lerch), Pelán. Trenér: Jiří Šíma.

Důležitý souboj sousedů v tabulce o únik z nebezpečných sestupových poloh, dvanáctá Moravská Slavia měla o dva body víc než třinácté Bosonohy. Možná i proto se začalo trochu opatrně. Hosté si přijeli pro bod a s precizní defenzívou. Domácí se tak přes území převahu nedostávali do nějakých větších šancí. Ale celkově i akce hostů končily většinou už před pokutovým územím soupeře. První góly padly po rohových kopech a jako první se trefili hosté. Vypadalo to sice na špatně kopnutý roh na bližší tyč, ale tam ve skrumáži nešťastně tečoval balón do vlastní branky Ondřej Havelka. Morenda oplácela osm minut před přestávkou. Po rohovém kopu se odrazil míč k Michalu Šemberovi, který pohotově prostřelil všechno před sebou.

Do druhého poločasu si Morenda přinesla na trávník větší tlak, ale padat jí to začalo až v poslední dvacetiminutovce. V 70. minutě David Abdulai potvrdil, že se vyplácí dohrávat akce. Důsledně šel za zdánlivě zakopnutým dlouhým balónem, byl u něho dřív než bosonožský brankář a špičkou kopačky ho lehce přeloboval.

„Dostávali jsme góly z brejků, takže tady asi máme problém a budeme to muset řešit. Zápas rozhodli dva jejich rozdíloví hráči Abdulai a Essuon. Chtěli jsme aspoň remízu, ale nakonec k ní bylo hodně daleko,“ konstatoval po utkání zklamaný trenér hostů Jiří Šíma.

Zvýšením na 3:1 Havelka parádní střelou »odčinil« vlastence. A líbil se čtvrtý zásah, pro který si Maxwell Essuon přišel sólíčkem z poloviny hřiště, blafákem brankáři a zavěšením do prázdné branky.

„Důležité bylo, že jsme to po inkasovaném gólu ustáli a pořád jsme chtěli hrát. A těší mě, že to byl fotbal, jaký jsme chtěli hrát a přestože jsme museli udělat nějaké změny sestavě. Někteří hráči nehráli na svých postech, ale zvládli to na sto procent,“ radoval se po utkání trenér Moravské Slavie Aleš Schuster.