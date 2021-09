To však už z kuřimské strany bylo všechno. „Následoval náš výrazný tlak, vytvořili jsme si převahu a šance, proměnili ale už jen jedinou. Po Střeštíkově rohu prostřelil val bránících Jakub Krejčíř. Výhru v těžkém, náročném zápase pak hráči v kabině bouřlivě oslavili,“ pochvaloval si bohunický trenér Zdeněk Partyš.

Pár minut před poločasem znovu sehrála roli standardní situace, Střeštíkův přímý kop z dobrých dvaceti metrů prošel hradbou hráčů a nemile překvapil i brankáře Miroslava Lošťáka. „Myslím, že to byl zatím náš nejlepší zápas. Mám radost, že jsem k němu i trochu přispěl,“ zhodnotil skromně svůj výkon Střeštík.

Domácí, které posílil na hostování Martin Sus z Prostějova, se záhy ujali vedení. Po rohovém kopu Marka Střeštíka se Radim Ševčík trefil do šibenice. Po půlhodině hry bylo vyrovnáno, za sražení unikajícího Michala Axamita proměnil penaltu Josef Obůrka.

