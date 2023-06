„Panuje spokojenost, chtěli jsme být nahoře, mrzí mě jen zápas v Boskovicích kde jsme hráli výborný fotbal, ale nedali jsme góly. Je to pro nás motivace do další sezony, abychom ten bod navíc ještě získali," říká šestapadesátiletý stratég.

Poslední zápas proti Ratíškovicím jste vyhráli 6:3 a jste druhým nejofenzivnějším týmem soutěže, zato v obraně máte víc obdržených branek než další týmy pod vámi. Je to styl, kterým se chcete prezentovat?

Moje DNA je ofenzivní. Když jsem hrál za Královopolské, nastupoval jsem na křídle a vyznával jsem útočný fotbal. Byl jsem, myslím, celkem rychlý hráč a preferuji útočnou hru. Občas jsou v obraně okénka, ale pro mě je lepší zápas jako ten proti Ratíškovicím, když vyhrajeme 6:3, než abychom vyhráli 1:0. Útočíme po křídlech, devadesát procent našich akcí v tom posledním zápase šlo z křídel. Je super, když padají góly. V zimě přišel Pavel Drbal a díky němu se nám povedlo zlepšit defenzivu, už jsme nedostávali tolik branek.

Sezonu jste zakončili o bod za třetí pozicí. Nepošilháváte po možnostech postupu do divize?

Jsme na zemi, cheme se pohybovat kolem toho třetího čtvrtého místa. Vůbec nevíme, co bude po podzimu a po sezoně, každopádně kádr chceme doplnit a pohybovat se kolem třetího čtvrtého místa.

Nejlepším střelcem týmu i soutěže byl Jindřich Stehlík. Jak důležitý je pro mužstvo?

Když se vracel, těšil jsem se na něho. Pamatuju ho ještě ve Zbrojovce, když jsem dělal u A týu vedoucího mužstva. Má dva ligové starty a při obou jsem mu asistoval na hřiště. Vždy vzpomíná na to, že jsem ho vedl na půlku, když šel střídat. Věřil jsem, že nám pomůže a to se mu povedlo nad očekávání. Byl naším tahounem.

Dlouhé roky jste pracoval ve Zbrojovce Brno. Jak vnímáte aktuální neveselou situaci klubu?

Jsem z toho smutný. Chodil jsem na zápasy a fandil. Je tam plno názorů o tom, kdo za to může. Pan Bartoněk ale svého času Zbrojovku zachránil. Nebýt Bartoňka, kdo ví, jak by klub dopadl. Je to velký srdcař. Teď je to o tom, aby našel k sobě nějaké finanční partnery, aby se to zase ustálilo. Vrátit se hned chce každý, ale bude to těžké, protože nevíme, kdo přijde a odejde.

Vy jste ve Spartě už sedm roků. Pořád vás práce v klubu naplňuje?

Ve Spartě se mi líbí. Dělá se tu s mladými, máme výborný dorost, kterým vždy doplníme A mužstvo. Šel jsem do Sparty z velkého fotbalu a jsem rád, že jsem tady.

Další sezona startuje už za necelé dva měsíce. Jak se promění kádr Sparty?

Chceme posílit střed zálohy, máme tam vyhlédnuté hráče i z vyšší soutěže. Myslím, že zkvalitníme střed. Zbytek ale nechceme měnit, když ten tým má srdíčko a kabina funguje. Nechceme ho doplňovat čtyřmi pěti hráčema. Někdo ale může skončit, takže si myslím, že tak dva tři hráči přijdou.