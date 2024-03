Velký pátek přál fotbalistům Olympie Ráječko. V předehrávce 18. kola krajského přeboru vyhráli v Brně nad Moravskou Slavii 1:0. Po taktické chybě domácích dal rozhodující gól Filip Michna v době, kdy už pořadatelé zápasu zastavili časomíru na devadesáté minutě.

Vyrovnaný souboj krajského přeboru fotbalistů MS Brno - Ráječko rozhodl gól Filipa Michny v závěru zápasu. | Foto: Lubomír Stehlík

„Asi by to byla zasloužená remíza. V první půlce jsme tam měli nějaké pološance, ale jinak jsme se na dostřel jejich branky moc nedostávali. Ve druhé půlce jsme měli akorát jednu šanci. Protože ani oni neměli nějaké stoprocentní tutovky, takže asi ano, remíza by tomu asi slušela. Jenže dopadlo to, jak to dopadlo,“ posteskl si po utkání zklamaný trenér Moravské Slavie Aleš Schuster.

Krajský přebor - 18. kolo:

SK Moravská Slavia Brno – SK Olympia Ráječko 0:1

Poločas: 0:0. Branka: 90.+1. Michna. Rozhodčí: R. Hanák – Šustr, Špaček. ŽK: Abdulai, Šembera – Maňoušek, Holík. Diváků: 90.

MS: Tišnovský – Havelka (68. Suchomel), Čus, Kubík, Gruber – Šembera (79. Nony), L. Roštínský, Podzámský, Baránek – Adejumobi – Abdulai. Trenor: Aleš Schuster.

Ráječko: Juran – Lidmila, Maňoušek, Holík, Sedlák – Žáček (61. M. Morkus), Horáček, Zouhar, Bartoš – Pořízek (61. Chyla – 91. J. Morkus) – Pokorný (79. Michna). Trernér: Jiří Škaroupka.

Zápas nesl od první minuty všechny znaky začátku sezony. Hodně nepřesností, málo šancí nebo spíše jen pološance. V prvním poločase jich měli víc hosté a útočník Jan Pokorný jednu ze tří určitě využít mohl. Před hostujícím brankářem Davidem Juranem to v prvním poločase nejvíc zavřelo až ve |42. minutě a domácí David Abdulai měl stejnou příležitost, jako Pokorný, ale i jeho náběh ze strany vychytal dobře vyběhnutý gólman Olympie.

I po přestávce obrany dominovaly nad útoky. Hned v první minutě se Abdulai nabízené příležitost spíš polekal. Vzápětí pak domácího brankáře Jakuba Tišnovského vylekal trestný kop jeho jmenovce Sedláka, který zdálky zaplachtil na síť za břevnem jeho branky. Možná největší příležitost celého zápasu měl v šedesáté minutě domácí Denis Baránek. Z levé strany šel sám na Jurana, ale asi nevěděl jak zakončit, protože nepřihrál nabíhajícímu spoluhráči a na střelu už bylo pozdě. Juran stihl dalším dobrým vyběhnutím udržet čisté konto.

Akce před rozhodujícím momentem zápasu se začala na polovině hřiště, kde domácí ztratili míč. Hra se rychle přenesla na pravou stranu, odkud poslal Patrik Lidmila dlouhý center, na který si zleva za zadní tyčí naběhl Filip Michna a na zamíření hlavičky měl hodně času i prostoru. Domácí obrana se mu moc nevěnovala a gólman Jakub Tišnovský na lob za vzdálenější tyč šanci neměl.

„Fakt je ten, že dneska jsme vyhráli se štěstím, když se nám v závěru podařilo proměnit jednu z našich šancí. Bohužel jsme nevyužili ty v první půlce, kdy jsme šli dvakrát sami na brankáře. S naším výkonem moc spokojení nejsme, protože jsme nenavázali na ty, které jsme předváděli v prvních dvou jarních kolech,“ komentoval výhru trenér Olympie Jiří Škaroupka.

Po nepříjemném gólu v závěru zápasu bylo zklamání v domácím táboře veliké. Inkasovaný gól se rozebíral ze všech stran.

„Zbytečně jsme chtěli na půlce uhrát balón a po brejku jsme na zadní tyči neuhlídali soupeře. Takže to byl spíše takticky propad. V této fázi zápasu by se to mělo odehrát jinak, třeba na tribunu nebo dlouhý balón dopředu. Ale my jsme se furt pokoušeli hrát, i když to bych asi nechtěl hráčům nějak vytýkat. Jenže z toho právě padají ty zbytečné góly,“ dodal kouč Morendy.

Tři body posunuly Ráječko, alespoň dočasně, na třetí místo tabulky. Staronový lodivod Olympie ale nějaké přehnané nebo dokonce postupové plány odmítá.

„Takové ambice rozhodně nemáme. Prostě jsme dobře potrénovali, uzdravili se nám marodi a budeme se snažit jarní část odehrát co nejlépe. Od léta by měl přijít nový trenér, takže budeme chtít, aby měl na co navázat,“ ujistil Škaroupka, který mužstvo převzal »provizorně« po podzimu, když neočekávaně skončil Jan Kugler.