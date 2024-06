Postupová zápletka nekončí, krajský přebor odmítlo i Podolí. Kdo je na řadě teď?

Obě skupiny I. A třídy se sice dohrály už více než před týdnem, krajský přebor však stále nezná kompletní složení pro příští ročník. Ve skupině B druhé nejvyšší krajské soutěže totiž došlo k raritní situaci – postup odmítly už čtyři kluby! Po Hroznové Lhotě, Kozojídkách a Dubňanech nepřijalo nabídku mimořádného postupu ani Podolí. „Teprve loni jsme postoupili do I. A třídy, byl by to pro nás až příliš velký skok,“ vysvětlil místopředseda celku z Brněnska Josef Šeliga.