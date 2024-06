Lepší načasování snad ani nemohlo být. Pětadevadesáté výročí založení klubu vyšlo fotbalovému Podolí na sezonu, která byla možná nejúspěšnější v celé historii celku z Brněnska. Při nováčkovském ročníku v B skupině I. A třídy obsadilo čtvrtou příčku, dokonce mu byl i nabídnut mimořádný postup do krajského přeboru. V sobotu si tak Podolí užilo velkou oslavu, na které ocenilo čestné členy klubu i se utkalo se speciálním výběrem Líšně.

Při oslavách pětadevadesátého výročí založení klubu Podolí vyzvalo speciální výběr Líšně. | Foto: Martina Šperková

Slavící den se nakonec vyvedl na jedničku. „Bylo to výborné. Povedlo se nám to po organizační stránce, vše vyšlo úplně bezvadně,“ těšilo místopředsedu Podolí Josefa Šeligu.

Oslavy celek z Brněnska odstartoval v brzkém odpoledni, program měl připravený pro děti, bývalé a současné hráče i fanoušky. „Tipovali jsme, že celkově během celého dne dorazilo tak pět set příznivců,“ nastínil Šeliga.

Jedním z vrcholů pak bylo přátelské utkání se speciálním líšeňským výběrem, za který nastoupili i někteří bývalí hráči. Konečné skóre se zastavilo na výsledku 3:3. „Spíš bych to nazval takovým kamarádským setkáním,“ usmíval se podolský místopředseda.

Klub z Brněnska mohl oslavit i povedené období hlavního mužstva. To v minulé sezoně postoupilo do druhé nejvyšší krajské soutěže, ve které hned bojovalo v popředí tabulky. „Byla to výborná sezona. Dlouhodobě připravuju zápisy a do toho aktuálního jsem uvedl, že to byl nejúspěšnější ročník v historii fotbalu v Podolí,“ podotkl Šeliga.

Při bizarní situaci, kdy postup do krajského přeboru odmítly první Hroznová Lhota, druhé Kozojídky i třetí Dubňany, bylo dokonce osloveno i Podolí s nabídkou posunu do nejvyšší krajské soutěže.

Po delší debatě uvnitř klubu sice odmítlo, a do krajského přeboru tak míří Kohoutovice, do budoucna se však celek z Brněnska dalšímu postupu nebrání. „Na rovinu říkám, že kdybychom soutěž vyhráli, tak postup určitě bereme. Jít nahoru ze čtvrtého místa nám ale bylo proti srsti. Do budoucna ale máme plány zkusit do krajského přeboru postoupit,“ dodal funkcionář.