„Upeklo se to strašně rychle,“ přiznává mladý stoper.

Když se vedení uherskohradišťského klubu naskytla příležitost angažovat pravého stopera Zbrojovky, dlouho neváhalo. „Po konzultaci s hlavním trenérem Pěničkou jsme se rozhodli, že do toho půjdeme a této situace využijeme,“ uvedl manažer mládeže Slovácka Zdeněk Botek.

Holásek ale rozhodně neutíkal k moravskému rivalovi kvůli tomu, že by Svědíkův tým na tom byl ve FORTUNA:LIZE lépe než Brno. „O to až tolik nešlo,“ tvrdí talent.

„Spíš jde o můj další rozvoj. Cítím, že to ve Slovácku pro mě bude lepší, že se tady posunu ještě výš,“ přidává.

I když možností, kam z jihomoravské metropole jít, bylo víc, po domluvě s agentem a rodiči zamířil na východ republiky.

Holásek, který dálkově studuje v Kladně, kde navštěvuje třetí ročník, bydlí na hotelu Synot ve Starém Městě. „Kluci mě bez problémů vzali mezi sebe, normálně mě přivítali. Mám s nimi dobrý vztah,“ těší posilu.

Naopak s bývalými spoluhráči ze Zbrojovky už Holásek nekamarádí. „Komunikace ustala. Někteří kluci to utnuli. Jen někteří mi napsali, že mi to přejí,“ přiznává.

Na jarní souboj se Zbrojovkou se těší. Na druhé straně ví, že to bude hodně vyhrocené. „Ale snad to všichni přežijeme,“ doufá s úsměvem.

Brněnský rodák minulosti neřeší. Dívá se dopředu. Kariéru začínal v dnes již neexistujícím klubu FC Nordic, odkud v jedenácti letech zamířil do Zbrojovky.

Talentovaný obránce pochází z fotbalové rodiny. Jeho táta rovněž prošel Zbrojovkou, maminka zase hrávala za Horní Heršpice. „Oba mě podporují, hlavně taťka se strýcem to strašně moc prožívají. Oba byli i na zápase s Jihlavou,“ upozorňuje.

Cestou do šatny mladému stoperovi ukazovali z tribuny palec nahoru. „Byli spokojení s mým výkonem, který se ale odvíjel od celého týmu,“ vnímá.

Holásek si nové angažmá zatím užívá. „Tréninky jsou skoro stejné. Důležité je, že jsem neměl žádný výpadek, že jsem se rychle chytl,“ uvedl.

Zápasovou premiéru si odbyl před týdnem v Karviné, kde dorostenci Slovácka po přestřelce zvítězili 4:3 a Holásek se v geenrálce blýskl dvěma brankami.

„Jsem rád, že jsme si výhru přenesli i do mistrovského zápasu. Proti Jihlavě to bylo tvrdé a namáhavé, ale zvládli jsme to. Jsem spokojený,“ zářil.

Ani mu nevadilo, že se druhý poločase vyhrotil, že se na umělém trávníku chvílemi jiskřilo. „Za stavu 1:0, když jde o výsledek, to bude vždycky vyhrocené, s jakýmkoliv soupeřem. K fotbalu emoce patří,“ ví dobře.

Mladíci Slovácka nakonec těsné vedení uhájili a do tabulky připsali cenné tři body. Velkou zásluhu na tom měl právě i Holásek, který proti Jihlavě domácí defenzivu dirigoval skvěle. Vypomohl mu také Afričan Abuchi Onuoha.

„Pro nás je to velká posila hlavně po lidské stránce. Snažili jsme se ho proklepnout. Je to super kluk. Komunikativní, s čím jsme měli u mladších stoperů problémy. Dan na hřišti hodně mluví, kopací techniku a další věci má nadstandardní. Do základní sestavy snadno plul,“ chválí Holáska trenér Slovácka.

Podle Pěnička má talentovaný zadák velký potenciál. „V budoucnu jistě dostane šanci i v béčku. Teď se ale musí aklimatizovat v dorostu. Snad ho výkony vynesou i do áčka, což je jeho cíl,“ dodává Pěnička.