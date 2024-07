Kříž se do Cézavy přesunul pro změnu po konci ve Svratce Brno, s níž na jaře až do závěrečných kol bojoval o záchranu v krajském přeboru, přičemž celek z Komína nakonec obsadil jedenáctou pozici tabulky. „Vyhodili mě a Cézava přišla s nabídkou. Dávalo mi to smysl a něco mě na tom lákalo. Mám to kousek od místa bydliště, je to směrem na jih, kde je cesta bez problémů," podotkl Kříž.

Rajhradice dopadly v krajském přeboru ještě hůř než Svratka, v nováčkovské sezoně obsadily předposlední patnáctou pozici a zachránily se až v posledním kole díky tomu, že divizi udržely Břeclav a Tasovice, načež z jihomoravské nejvyšší krajské soutěže spadl jen jeden tým.

„Ze Svratky Brno přichází Jirka Broskva, bydlí v Němčicích, takže mu to dávalo smysl. Pak přicházejí někteří hráči ze Židlochovic, Vasyl Hereh a Nicorean Tudor. Jsme předběžně domluvení i s několika kluky, kteří prošli mládeží ve Slovácku, ale zatím to ještě není hotové. Máme také nového Ukrajince Mischu Chmiela, který vypadá velmi dobře. A taky brankáře Tomáše Fialu," popsal nový cézavský kouč.

Podle něj tak Cézava disponuje silným brankářským triem. „Máme Tomáše Šebelu a výborného gólmana Lukáše Sedláčka z Blučiny. Taky zůstala osa hráčů v čele s kapitánem Martinem Urbánkem. Jsou to výborní a pozitivní kluci," lebedil si Kříž.

V přípravě už jeho svěřenci stačili porazit třeba Velkou Bíteš ze čtvrté ligy, další přípravný duel sehraje Cézava v pátek, kdy si od šesti hodin večer střihne v Rajhradicích derby s Rajhradem. „Je to tak, že jak jsou dovolené a chybí hráči, tak třeba do zápasu B týmu nasadíme kluky z áčka a podobně. Čas na vyladění ještě nějaký je," uvedl Kříž, jehož tým načne sezonu v sobotu 10. srpna na hřišti Svratky Brno.

Do nové sezony vstoupí klub také s novým logem. „Samozřejmě to teď bude o tom, abychom všechny přesvědčili, že to spojení dvou klubů má smysl, protože si nedělám iluze, že tomu každý přeje. Jde o to, aby všichni pochopili, že je to ku prospěchu věci. Podle mě to prospěšné je a není to o tom, že se budeme přesvědčovat, kdo má větší pravomoce," podotkl Kříž.

close info Zdroj: SK Cézava zoom_in Logo nového klubu SK Cézava, který vznikl spojením Rajhradic a Blučiny.

Na konci sezony bude spokojený s tím, když nebude muset řešit záchranářské starosti. „Bylo by záhodno, abychom se zachránili vlastními silami a nemuseli na někoho spoléhat. A ať ten fotbal všechny baví, abychom se posouvali dopředu," dodal cézavský kouč.