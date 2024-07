„Kdyby nám někdo řekl, že jen jednou prohrajeme, považoval bych ho za blázna. Čekali jsme, že nás konkurence bude víc tlačit. Pomohla ale první výhra a tým se nastartoval. Neztráceli jsme jako ostatní. Na co jsme sáhli, to vyšlo," lebedil si trenér mužstva Radim Pěgřim.

V létě navíc hodlají v Chrlicích posílit. První potvrzenou akvizicí je záložník Tomáš Jankulár z Kohoutovic. „Je to zkušený borec, hrával střed zálohy nebo stopera. Má zkušenosti z vyšších soutěží, takže může týmu dodat klid," popsal Pěgřím první akvizici a dodal. „Máme připravené i další posily, ale tam si to ještě musíme potvrdit. Jádro zůstane stejné s tím, že kádr doplníme dorostenci. Odchody zatím žádné nemáme."

Přípravu zahájí jeho svěřenci v úterý 16. července a zatím mají naplánovaný jen jeden zápas před startem sezony. V neděli 28. července hostí od půl šesté večer Křenovice v prvním předkole krajského poháru. „Další přípravné zápasy nemáme, protože, kdybychom postoupili, tak budeme o pár dní později hrát další kolo a kdyby se povedlo i to, čeká nás ještě jedno utkání," pověděl Pěgřim.

Sezonu zahájí Chrlice v neděli 11. srpna ve Střelicích a brněnský celek se netají tím, že po dominantní sezoně v městském přeboru nehodlá hrát ani o patro výš roli otloukánka.

„Pro některé kluky to bude první zkušenost s krajskými soutěžemi, ale máme tam i některé zkušenější hráče. Nehodláme hrát o záchranu, chceme hrát v první polovině tabulky a když se bude dařit, tak i o nejvyšší příčky. Prvních pět kol napoví, v krajské soutěži jsou kvalitnější mančafty a bude to víc o taktice," uvědomoval si chrlický kouč.

Brněnský tým zamíří do B skupiny sedmé ligy, kde nastupují už jen dva jiné brněnské celky Židenice a Slovan. „Za to, že jsme v béčku jsem rád. Je to podle mě taková fotbalovější skupina," dodal Pěgřim.