„Zúročilo se nám, na co jsme se v létě chystali. Zvýšil jsem počet tréninků, teď se připravujeme čtyřikrát nebo pětkrát týdně. Hrajeme přesně to, co ve třetí lize s Rosicemi a předtím v Bystrci nebo Blansku. Je to náročný fotbal, ale jde o mladé ambiciózní kluky, kteří chtějí makat. Kvalitativně třeba nejsou ještě úplně na úrovni Rosic, ale vynahrazují to svým elánem,“ pochvaloval si kouč Kugler.

V posledních dvou kolech jeho svěřenci přibrzdili, když nejprve podlehli Boskovicím 0:4 a o víkendu remizovali 0:0 v Lednici. „Máme nějaké zdravotní problémy, musíme se s tím vyrovnat a hlavně se uzdravit,“ podotkl líšeňský lodivod.

Celku z východu Brna by se setrvání na první příčce a postup do divize náramně hodil. Kvůli návaznosti k A týmu. „Máme cíl dostat se do první ligy,“ usmál se Kugler a už vážněji pokračoval. „Známe sílu soupeřů, jako jsou Boskovice, Kuřim, Rousínov, Bystrc nebo Kunštát. V krajském přeboru může každý porazit každého. I když třeba u nás Ivančice nedávno prohrály 0:7, zahrály atraktivní fotbal. Snažíme se pracovat a uvidíme, jak to vyjde. Chceme se dostat do divize, ale uvidíme, jak se povede a jestli taky budeme mít štěstí,“ přemítal Kugler, jenž má pod palcem skvadru plnou mladíků, ve které věkově vyčnívají jen Lamine Fall, kapitán Radek Bohuslav nebo Miroslav Minárčik, jimž je kolem třicítky.

Už nyní se Kugler snaží hráče cepovat natolik, aby byli nachystaní nastoupit do prvního mužstva Líšně, když to bude třeba. „Naši kluci na to musí být připraveni. Chceme, aby to fungovalo jako ve Zbrojovce nebo Olomouci.Bavíme se o tom i s trenérem áčka Milanem Valachovičem,“ zmínil Kugler.

Mezi tahouny jeho týmu patří stejnojmenný syn kouče a bývalého předního fotbalisty Zbrojovky Richard Dostálek mladší, který je s osmi góly druhým nejlepším střelcem soutěže. „Ríša je abnormálně inteligentní hráč, gólový. Nedostatky má, ale snaží se nich pracovat. Rozhodně má na to se podívat do A týmu Líšně a pokud to nevyjde tady, tak se dostane výš jinde. Kdybych ještě trénoval Rosice, stáhnu si ho tam,“ uvedl Kugler na adresu dvaadvacetiletého útočníka.

Na rozdíl od svého otce je Dostálek mladší ryzím zakončovatelem. „Jeho tatínek byl klasická osmička, Ríša je hrotový nebo podhrotový hráč. Finální fázi má velmi dobrou,“ pochvaloval si Kugler.

Jeho svěřence nyní čeká další těžký test, v neděli od čtvrt na jedenáct dopoledne si zahrají na hřišti ambiciózní Kuřimi, které patří se ztrátou dvou bodů čtvrtá pozice tabulky.