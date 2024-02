Brněnský klub přitom hned v několika případech dokázal potrápit i přední týmy tabulky, například Kohoutovicím nebo Ivančicím podlehl jen o gól. Bodový zisk však z těchto utkání nevytěžil. „Občas zápasy možná výsledkově nevyzněly tak dobře, ale herně mnohdy byly vyrovnanější, než se na první pohled může zdát. Nejvíc mě mrzí domácí utkání se Zastávkou, kde jsme vedli 4:1 a naprosto nepochopitelně nechali soupeře otočit na 6:4. Dokumentuje to naše podzimní rozpoložení, kdy jsem se i vinou psychiky dokázali rozložit za téměř jakéhokoliv stavu,“ podotýká devětadvacetiletý hráč.

Slovan tak zatím bodoval jen dvakrát, v obou případech před svými příznivci. V sedmém kole zdolal Slatinu 2:1, o měsíc později si poradil s Vojkovicemi, které porazil 4:2. Ke dvěma výhrám přidal jedenáct porážek. „Osobně mě mrzí jakákoli prohra, po výhře se vždy regeneruje lépe. Pokud vezmu všechny zápasy, tak si troufnu říct, že vyloženě o dvě třídy výše byly celky Tišnova a Moravského Krumlova, na které jsme zkrátka neměli ani z rychlíku,“ tuší Dvořák.

V zimní přípravě se tak brněnský celek opět chce naučit vyhrávat. V prvním utkání se mu cíl povedlo splnit, když v sobotu zdolal Lipovec 6:1. „Je to určitě start podle předpokladu, jednoduše už jsme potřebovali vyhrát. Zároveň bylo možné vyzkoušet širší spektrum hráčů, aby nový trenér měl představu o možnostech pro jarní část sezony. Vítězství ale nepřeceňujeme, v naší hře bylo mnoho nedostatků, na kterých bude třeba dál zapracovat,“ rekapituluje kapitán.

Slovan před jarní částí sezony přebral kouč Pavlík, který řeší hned několik problémových míst v sestavě. „Probíhají jednání směrem dovnitř i ven z kádru. Momentálně dolaďujeme příchod šikovného středního záložníka, zatím ale nemohu blíže specifikovat. Nutně potřebujeme stabilizovat pozici v brance. Vinou zranění a omluvenek totiž většinu zápasů musel odchytat hráč z pole, což nás nějaké body stálo,“ vysvětluje Dvořák.

K dalším větším změnám už by před březnovým restartem nižších soutěží dojít nemělo. „Obecně vzato je pro nás těžší přivést hráče do kádru. Profilujeme se jako rodinný klub s důrazem na mládež, který nechce nikoho lákat na peníze. I proto doufáme, že se kádr už příliš nebude měnit,“ objasňuje lídr.

Jarní část brněnský celek zahájí na hřišti kohoutovického lídra, úvod druhé části sezony rychle napoví o ambicích Slovanu do zbytku ročníku. „Momentálně se snažíme zaměřit v klubu na koncepční práci s mládeží, a vytvořit si tak základnu do budoucích let z našich odchovanců. Záchrana tedy není primárním cílem, ale neznamená to, že bychom soutěž rádi neudrželi,“ upozorňuje Dvořák.

Na tým sídlící v Židenicích však čeká pořádně náročný úkol. Na třinácté Dobšice totiž ztrácí osm bodů, na trojici Slatina, Žebětín a Vojkovice ještě o bod víc. „Plně si uvědomujeme propast, která se nachází mezi námi a zbytkem tabulky. Od vedení klubu máme cíl stabilizovat kádr, a především výkony tak, aby výsledná hra bavila nás i diváky. Od toho by se měl odvíjet i vyšší bodový zisk a uvidíme, zda to bude v konečném součtu stačit,“ poznamenává.

Ve zbytku zimní přípravy, ve kterém Slovan Brno vyzve ještě Babice nad Svitavou, Medlánky a Nedvědice, se pokusí vylepšit maximum nedostatků. „Potřebujeme zlepšit celkovou náladu a psychickou pohodu. Fotbalově by to chtělo vylepšit v podstatě vše, věříme ale, že nastavením lepší psychické pohody jsme schopni zvednout výkony týmu. Budeme se chtít profilovat aktivním fotbalem, který bude bavit jak nás hráče, tak fanoušky,“ dodává Dvořák.