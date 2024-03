Netradiční devítiminutové nastavení druhého poločasu rozhodlo. Fotbalisté Kuřimi v sobotním duelu sedmnáctého kola krajského přeboru otočili zápas v Pohořelicích až v 96. minutě, kdy výhru 2:1 vystřelil lídrovi soutěže Petr Svoboda. „Devítiminutové nastavení nebývá v krajském přeboru zvykem, ale bylo jednoznačné, ani domácí proti tomu neprotestovali. Myslím, že jsme vyhráli zaslouženě," hodnotil výhru kuřimský trenér Svatopluk Habanec.

Fotbalisté Pohořelic (v červeném) podlehli 1:2 Kuřimi. | Foto: Jaroslav Kicl

Pohořelice zaskočily favorita už v jedenácté minutě, Zbyněk Petrásek poslal Sokol do vedení. „Nezačali jsme vůbec dobře, obdrželi jsme branku po chybě. První poločas byl z naší strany nijaký, chtěli jsme dominovat, což se nám nedařilo. Zbytečně jsme hráli náběhové balony, které nám nešly,“ přiznal hostující stratég.

Favorit nevyužil ani velké množství standardních situací. „Měli jsme osm až deset rohů, ale špatně jsme je kopali. Vůbec jsme se nemohli dostat do tlaku,“ litoval Habanec.

Se vstupem do utkání naopak panovala spokojenost v domácím táboře. „Takticky jsme první půlku zvládli, hosty jsme nepustili nějak do žádného tlaku a nenechali je hrát. Dopředu se nám podařilo dát ze standardky první gól a první poločas jsme měli pod kontrolou,“ těšilo pohořelického kouče Zdeňka Matouška.

Kuřimský realizační tým v poločase sáhl ke dvěma změnám a hra jeho celku se po změně stran zlepšila. „Změnili jsme rozestavení, pak už jsme byli jednoznačně lepší,“ tvrdil Habanec.

Kýženého vyrovnání se jeho svěřenci dočkali v 74. minutě, kdy se trefil Denis Koreň. „Kuřim hru zjednodušila a dávala dlouhé balony na Svobodu, který zůstal ve středu hřiště a dostával nás pod velký tlak. Bohužel jsme na to nezareagovali ani střídáním, naše obrana pak byla přetížená a hosté vyrovnali,“ vysvětlil Matoušek.

Druhý poločas přerušilo dlouhé ošetřování domácího kapitána Michala Ševčíka, který musel kvůli krvavému zranění opustit hřiště. „Dva hráči se v naší šestnáctce neúmyslně srazili hlavami, Michal má bohužel šest stehů a citelně nám jeho zkušenosti ve zbytku zápasu chyběly,“ netajil pohořelický kormidelník.

Za ošetřování nastavil hlavní rozhodčí Jaroslav Korčák druhou půlku o devět minut. Tlak Kuřimi stupňoval a hosté se nakonec v 96. minutě dočkali vítězného zásahu, který si připsal Svoboda. „Neustále jsme dobývali a dobývali, až se to povedlo,“ uvedl Habanec.

Pohořelice tak v úvodním jarním kole kousaly porážku 1:2. „Kuřim si asi odvezla to, co potřebovala. Nicméně remíza by tomu zápasu slyšela víc,“ tušil Matoušek.

Útěchou pro něj byl alespoň sympatický výkon proti favoritovi soutěže. „Zápas měl velkou úroveň, bylo tam nasazení, bojovnost i fotbalovost. Musím říct, že nejenom na straně Kuřimi, což by mělo být automaticky, protože to kandidát na postup, ale i na naší straně,“ těšilo domácího lodivoda.

Šéf kuřimské lavičky vyzdvihl i hrací plochu v Pohořelicích. „Moc děkujeme domácím za fantasticky připravené hřiště, opravdu to musím pochválit,“ dodal Habanec.

Kuřim, které po šestnácti kolech patří s osmatřiceti body první místo, vyzve v dalším duelu na domácím hřišti v sobotu od čtvrt na jedenáct dopoledne Svratku Brno. Osmé Pohořelice se ve stejný den od tří hodin odpoledne představí na hřišti Bystrce.