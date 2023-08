Pro Pohořelice byla historickým úspěchem už účast v I. A třídě, nyní však po skvělé sezoně míří do nejvyšší krajské soutěže. Ani v ní nehodlají být otloukánkem. „Postupem do krajského přeboru dál přepisujeme klubovou historii. Chceme se stabilizovat a hrát nejvyšší krajskou soutěž dlouhodobě – a to spíš někde na vrchu. K tomu se hodláme dostat co nejdál i v poháru, děláme pro to všechno,“ líčí Matoušek.

Pomoct nováčkovi může i vhodné strategické umístění, v okolí totiž nemá žádného konkurenta ze stejné soutěže. „Proto se nám možná i lépe shání hráči. Chceme toho využít a doplnit kádr tak, abychom novou soutěž hráli důstojně. Pohořelice jsou město, do kterého krajský přebor patří,“ je přesvědčený trenér.

Pohořelicím se v létě podařilo přivést vytoužené posily, se kterými plánují vyrazit do nové sezony. „Přišli k nám Jan Landšperský a Roman Beníček z Miroslavi, měli jsme je vyhlídnuté už dlouho, nyní jsme je dotáhli na krajský přebor. S Líšní jsme se pak dohodli na hostování gólmana Matěje Rychetského, který nám přichází omladit brankářské duo Tomáš Sedmidubský a Tomáš Kalivoda, kteří by mu měli krýt záda,“ popisuje Matoušek.

Ten ještě vyhlíží jednu posilu, o které klub zatím jedná. Do hlavního týmu přešlo i několik nadějných dorostenců, kteří budou postupně dostávat příležitost. „Kluci se musí ještě hodně učit, čeká je přechod do mužského fotbalu. Jsem ale zvyklý fungovat se širokým kádrem, protože sezona je vždy dlouhá a hráči se prostřídají, každý bude mít zátěž. Přípraváky nám napověděly o tom, kdo bude v užším týmu a případně i v základní sestavě,“ podotýká pohořelický lodivod.

Jeho svěřenci v přípravě nejprve remizovali s líšeňským týmem do devatenácti let, následně podlehli brněnské Spartě 1:6, Ráječku a Moravskému Krumlovu pak 1:4. „Příprava byla krátká a my jsme udělali celou řadu změn na různých postech, takže na výsledky tak nekladu důraz. Spíš jsem se díval na některé hráče, kteří by připadali v úvahu, postupně se mi krystalizoval užší kádr,“ rekapituluje Matoušek.

První dva mistrovské zápasy v sezoně ale Pohořelice zvládly výborně. V krajském poháru vyřadily Šatov a Ivančice a míří tak už do druhého kola. Jedinou kaňkou je rozrůstající se marodka. „Trápí nás, že se nám zranili tři hráči z kostry týmu, s největší pravděpodobností nebudou připravení na začátek sezony. Věřím ale, že se brzy dostanou zpět,“ doufá stratég.

V sobotu už Pohořelice vyrazí do historické premiéry v krajském přeboru, hned na úvod je čeká velmi těžký soupeř. Od čtvrt na jedenáct dopoledne totiž nastoupí na trávníku Kuřimi. „S Kuřimí už máme zkušenosti, odehráli jsme spolu nějaké přípraváky a nedávno jsme se s ní utkali i v krajském poháru. Tam jsme doma prohráli 0:1, ale minimálně jsme si zasloužili dát gól. Bereme to jako odvetu, máme jí co vracet a určitě do utkání nejdeme nějak ustrašeně,“ burcuje Matoušek.

Domácí premiéra pak na Pohořelice, které spolupracují s druholigovou Líšní, čeká o týden později, kdy přivítají Bystrc.