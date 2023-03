„Chtěl devítku, ale říkali jsme mu, ať si dá na dres sedmičku. Je to kluk do kabiny, takže nemá problém s hecováním. Chceme prodat jako takovou zajímavost, že máme Ronalda," směje se hrající trenér družstva Zdeněk Matoušek.

Na jihomoravských trávnicích není neznámým jménem. Ronaldo Manuel má sice exotické jméno, ale jinak celý život bydlí v České republice. Narodil se v Brně a prošel mládežnickými kategoriemi Zbrojovky a dorostem Líšně. K fotbalu se vrací po čtyřech letech. „Zatím je s námi krátce a uvidí se, jak se mu povede. Ale už ve svém druhém zápase dal gól," poukázal Matoušek na úspěšnou generálku, při níž Pohořelice remizovaly s týmem hrajícím soutěž o patro výš Moravskou Slavií.

Právě vesměs se soupeři z krajského přeboru se v zimní přípravě pasovali fotbalisté Pohořelic. Potvrzují tak svou dlouhodobou snahu dostat se mezi respektované krajské fotbalové adresy. V minulém ročníku Pohořelice naprosto dominovaly B třídě a v této sezoně mají slušné vyhlídky na postup do krajského přeboru. V tabulce jsou sice druhé o skóre za Hroznovou Lhotou, ale s celkem z Hodonínska mají lepší vzájemný zápas.

A výsledky pohořelického celku už mají odezvu. Před týdnem při vyhlášení ankety Sportovec okresu Brno-venkov za rok 2022 obsadili fotbalisté z města na pomezí Brněnska a Břeclavska třetí místo, kouč Matoušek se stal zase trenérem roku při lednové anketě Fotbalista roku okresu Břeclav.

„Vážíme si toho a ocenění si zaslouží všichni kluci, protože nic není zadarmo. Chceme vyhrávat, ale není to tak, že bychom hodlali jednoznačně postoupit do krajského přeboru už teď na jaře. Musíme si vyhodnotit, jestli je pro nás případný postup vhodný, nebo ne. Vím, že bychom byli krajském přeboru konkurenceschopní, ale já chci hrát vždy na předních místech tabulky. Pokud bychom se měli pohybovat někde ve spodní části tabulky, tak bychom to zvažovali," přesvědčoval Matoušek.

Ten musel v zimě řešit komplikaci v podobě odchodu stopera Robina Slámy, který dal kvůli práci přednost angažmá v Olbramovicích hrajících III. třídu na Znojemsku. „Těžko se mi skousává, že mladý kluk zamíří do okresní soutěže," mrzelo Matouška.

Důvodem k optimismu je tak pro něj i celý tým aspoň návrat Pavla Sedláčka z Hevlína a příchod útočníka Matěje Marka ze Sparty Brno. Navíc se jedná o comebacku Zbyňka Petráska z Rakouska. „Na rozdíl od minulosti se nám ale nevyhýbají zranění, takže na začátku sezony nebudeme úplně kompletní," posteskl si pohořelický kouč.

Možná i kvůli marodce asi nasadí znovu kopačky i on. „Jestli nastoupím i teď, zatím není jasné. Trénoval jsem celou zimu, protože když člověk potřebuje naskočit a sám se nepřipravuje, tak se do toho dostává hodně těžko. Když jsme hráli na podzim s Hroznovkou, tři dny jsem pak nemohl chodit," připomíná bývalý druholigový fotbalista listopadový šlágr, v němž Pohořelice doma vyhrály 3:1.

A právě s lídrem tabulky Hroznovou Lhotou se Matouškovi svěřenci popasují v prvním jarním kole tuto neděli od třech hodin odpoledne. Hrát se bude na Hodonínsku. „Nemůžu říct, že to je klíčový zápas jara. I hráče chystáme tak, že každé utkání je důležité. Na duel se ale těším, určitě přijde hodně diváků a mají nám co oplácet, takže to bude těžké," dodal Matoušek.