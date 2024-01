Sparta už patří mezi špičku přeboru, na podzim ještě vylepšila čtvrtou pozici z léta.. Vedoucí tandem je ale daleko. Na druhé Boskovice ztrácí Sparta pět a na vedoucí Kuřim šest bodů. „Uvidíme, jak na tom tyto týmy budou, ale chceme je zpovzdálí znervózňovat. Postupové ambice ovšem nemáme,“ netajil Štourač.

Sparta po velkých letních změnách, kdy tým posílili třeba i ze třetiligových Rosic Tomáš Selinger s Jakubem Černým, v zimě sáhla jen k několika málo úpravám.

