„Náš kádr hodně omladil, zařadili jsme na soupisku pět kluků z dorostu, chci, aby se na jaře zapracovali do A týmu. Nehodláme se honit s Bohunicemi a Kuřimí, ty ať si postoupí, jde nám především o to obehrát mladé odchovance a hrát slušný střed,“ přesvědčoval trenér týmu Radek Šťourač.

Na jaře se bude muset obejít bez dvou zraněných předních hráčů, které čeká operace. Jejich jména sparťanský kormidelník blíže nespecifikoval. V týmu z Komárova taky nepokračuje brankář Tomáš Maloň a Zbyněk Michalec. „Michalec odešel svévolně bez souhlasu klubu, chce se vrátit do Tuřan, tak prostě nezačal přípravu. Vše nám ale komplikuje především zranění těch dvou klíčových fotbalistů,“ kroutil hlavu Šťourač.

Brňané tak vyjednávájí o nových posilách, do brány by měl z Rakouska přijít jedenatřicetiletý gólman Martin Sehnal, dále Sparta usiluje o příchod čtyřiadvacetiletého záložníka Ondřeje Čajky ze Šardic. „Zajímáme se taky o dva záložníky, ale vše je zatím ve fázi jednání,“ popsal Šťourač.

Zimní přípravu zahájila Sparta před měsícem, A mužstvo trénuje společně s týmem do devatenácti let. „Spojili jsme to, aby nás bylo co nejvíc teď, když jsou různé karantény a podobně. To nám zajišťuje, že je nás na tréninku dost, navíc mladé kluky chceme vidět i v přípravných zápasech,“ podotkl kouč celku z Komárova.

Jeho svěřenci v přípravě prohráli se Zbrojovkou Brno B 2:5, diviznímu Startu Brno podlehli vysoko 1:6, naopak Moravskou Slavii přemohli jednoznačně 6:1. „Výsledky v přípravě nejsou důležité, někdy hrajeme kvůli covidu my ve značně omlazené a poslepované sestavě, jindy soupeř, takže se to nedá brát jako nějaký ukazatel. Důležité pro mě budou až mistráky,“ dodal Šťourač s tím, že Spartu čekají ještě přípravné duely s Mutěnicemi, juniorkou Zbrojovky a Bzencem.