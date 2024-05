Brněnský celek do utkání vstupoval po prohře na hřišti Kunštátu 0:2, nepříznivý výsledek jej hnal za nápravou. S Mutěnicemi neměl slitování. „Byla na nás vidět chuť. V Kunštátu jsme se nebyli schopní prosadit, trošku nás ta prohra mrzela. Jsem rád, že jsme na ni takhle navázali, kluci si splnili to, co chtěli. Měl jsem i možnost ve druhé půli poslat do hry mladé kluky, dostali prostor, který normálně nemají,“ těšilo sparťanského kouče Radka Štourače.

Hosté se od úvodu prezentovali sympatickou hrou, rozhodně jen nebránili na vlastní polovině. Jenže v mnoha situacích propadali a rychle tušili, že z Brna odjedou s prázdnou. „Víceméně chceme hrát aktivní fotbal a zapracovávat mladé kluky do kádru. Je pro nás důležité, ať hrají, možná na to klademe větší důraz než na výsledek,“ nastínil Munzar.

Zdroj: Deník/Jakub Tručka

Nakonec Mutěnice vyfasovaly debakl. Už v osmé minutě načal skóre Jindřich Stehlík, o devět minut později zvyšoval Patrik Hubr. Do přestávky se podruhé prosadil Stehlík, z gólu se radovali i Jakubové Pojsl a Černý.

A hosté byli na ručník. O poločasové pauze ani neodešli do kabin, místo toho vedli vášnivou debatu u střídačky. „Podle mě i starších hráčů tam u některých mladých kluků chyběla bojovnost. Proto jsme i prostřídali a hráči z lavičky aspoň do utkání vnesli zápal, bylo to na hřišti hned vidět,“ rekapituloval mutěnický lodivod.

Sparta už ve druhé půli ubrala z ofenzivního tempa, přesto se ještě jednou trefila. Na konečných 6:0 upravil Hubr. „Byli jsme na utkání dobře nachystaní. Dobře jsme věděli, že tyto týmy ze spodku tabulky proti nám nemají co ztratit, takže do zápasu mohou jít naplno. Mutěnice jsem viděl před týdnem v Krumvíři, takže jsem tušil, že po stranách máme možnost dostávat se do jejich obrany,“ podotkl Štourač.

Jeho svěřenci si tak pojistili třetí příčku a mohou se těšit na zajímavý závěr sezony. Sparta totiž v posledních pěti kolech vyzve Krumvíř, Boskovice nebo Kuřim. „Čekají nás náročné zápasy, ale těšíme se na ně víc než na utkání s Bosonohami nebo Svratkou. Nechci se nikoho dotknout, ale tam je to spíš boj. Teď se utkáme s mančafty, které jsou před námi a snaží se hrát fotbal, bude to výzva. Rádi bychom někoho obrali,“ předeslal sparťanský stratég.

Naopak Mutěnice zůstávají přikované na dně tabulky. Na předposlední Lednici ztrácí tři body, navíc je čeká páteční duel s Boskovicemi, které stále usilují o postup. „Potřebujeme, aby se nám povedl jeden zápas. Hodně je to o hlavách, dobrý výsledek by nám pomohl. Skončili nám po podzimu čtyři hráči, téměř jsme je nenahradili. Chtěli jsme, ale nevyšlo to, a už je to pro nás opravdu těžké,“ doplnil Munzar.