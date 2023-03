„Je to naše největší akvizice, někteří dlouho absentující hráči se nám dali do kupy, takže se kádr stabilizoval,“ lebedil si trenér Sparty Radek Štourač.

Někteří hráči ale dali klubu sbohem, podle Štourače neodolali vábení bývalého sparťanského trenéra dorostu, jenž se přesunul do Svratky Brno. „Přetáhl nám takto už dřív čtyři pět hráčů. Je to nepříjemnost ale taky fotbalový život a ukazuje to na vztahy, které ve fotbalovém prostředí panují. Ale když ti hráči nechtějí hrát za Spartu, tak je tu nedržíme. Teď mám dobrý pocit z kabiny,“ uvedl Štourač, jehož kádr kvůli angažmá ve Svratce opustili Jiří Broskva, Vadim Mališevskij a Lukáš Durek.

Klub se taky rozloučil s Janem Urbanem, který nenaplnil očekávání. „Tím že přišel z divize, slibovali jsme si od něj daleko víc, ale zklamal nás. Proto jsme se dohodli na ukončení spolupráce,“ popsal Štourač.

V Komárově ale po odchodech hlavu nevěší, po zranění se totiž vrátí důležití hráči. „Už v létě přišel z Třebíče Lukáš Karásek, ale zatím za nás neodehrál ani jeden mistrák, nyní bude připravený. Uzdravili se taky Ondra Makiš a Honza Bílek, který půlrok chyběl. Dohromady se dává taky Kuba Kvasnička,“ podotkl trenér Sparty.

Cílem jeho svěřenců pro jarní část sezony bude boj o páté místo. Po podzimu je Sparta v mimořádně vyrovnané pasáží tabulky sedmá se ztrátou pouhých čtyř bodů na třetí Kunštát. „Chceme se pohybovat kolem pátého místa. Z podzimu ve mně zůstaly smíšené pocity. Měli jsme výborné zápasy, ale taky horší, hlavně mě mrzí domácí zápas s Ráječkem, který jsme prohráli 0:1,“ litoval zpětně ztráty s týmem z dolní části tabulky Štourač.

Sparta si v zimní přípravě dopřává souboje s celky z různých soutěží. Předminulou neděli třeba prohrála s divizním Bzencem 1:3, předtím naopak přehrála 4:1 Podolí z I. B třídy. „S přípravou jsem zatím spokojený. Vyzkoušeli jsme nové i uzdravené hráče a vychází i počasí. Máme kvalitní umělku,“ ocenil dlouholetý sparťanský kormidelník.

Do startu jarní části sezony krajského přeboru nastoupí Sparta tento pátek doma proti Slatině hrající I. A třídu a generálku si střihne příští sobotu 11. března proti dalšímu celku z A třídy Šlapanicím. „Hned v prvním jarním kole nás potom 18. března čeká domácí derby proti Bosonohám, které je vždy vyhrocené. Bude to zajímavé,“ uzavřel Štourač.