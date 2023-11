Se značně odlišnou motivací vstupovaly oba brněnské kluby do čtvrteční dohrávky čtrnáctého kola fotbalového krajského přeboru. Zatímco domácí Sparta hodlala maximálně dotáhnout přední dva týmy tabulky, Svratka chtěla zakončit nepodařený podzim posunem z předposlední příčky. Se svým cílem neuspěl však ani jeden z celků, gólově bohaté utkání skončilo remízou 3:3, mírně spokojenější však přece jen byli hosté.

Penaltový rozstřel po utkání Sparta Brno - Svratka Brno, který ovládla Svratka (ve žlutém) a postoupila do dalšího kola krajského poháru. | Video: Deník/Jakub Tručka

Malé hřiště s umělým trávníkem, na kterém se duel odehrál, jako kdyby svědčilo střelcům, kteří se radovali hned šestkrát. Skóre otevřel už ve čtvrté minutě sparťanský Jindřich Stehlík, díky gólu Davida Řezníka ale bylo už o osm minut později vyrovnáno.

Sympaticky hrající outsider ze Svratky navíc pokračoval v kvalitním výkonu a těsně před půlhodinou hry skóre otočil. „V drtivé většině neodehráváme špatná utkání, na můj vkus ale dostáváme obrovské množství gólů ze standardek. Sparta nám dala dvě branky z rohů, což je prostě hrozně moc. Je to bohužel daň za mládí našeho kádru, protože jsou to zkušenostní věci, které hráči naberou postupně,“ podotkl kouč hostů David Kříž.

Gól Sparty Brno (v černém) na 3:2

Zdroj: Deník/Jakub Tručka

Do kabin se šlo za vyrovnaného stavu, na 2:2 totiž ve 33. minutě upravil Tomáš Selinger. Po změně stran pak přišla další otočka, domácí poslal do vedení po rohovém kopu Pavel Drbal, necelou čtvrthodinu před koncem ale na konečných 3:3 upravil Eduard Moll. „Eda nám na hrotu odpracoval spoustu důležité práce, dal gól a i dál byl nepříjemný pro Spartu. Dobře jsme ho doplňovali, což bylo důležité. Vzadu jsme měli zkušenost v podobě Karla Kroupy a Martina Doležala a bylo to znát,“ pokračoval Kříž.

Do tabulky krajského přeboru si tak oba celky odnesly bod, utkání tím však ještě neskončilo. Vzájemné střetnutí totiž bylo zároveň duelem krajského poháru, bylo tak nutné najít vítěze. Napínavý pokutový rozstřel zvládli lépe hosté, diváci viděli sedm sérií, přičemž v poslední Sparta selhala a v poháru končí. „V naší situaci potřebujeme hlavně každý bod, ale určitě nebudu zastírat, že jsme chtěli postoupit,“ nastínil svratecký lodivod.

Podzimní část sezony tak Sparta zakončila s devětadvaceti body, které jí vynesly prozatímní třetí místo. Na druhé Boskovice svěřenci kouče Radka Štourače ztrácí pět bodů, na kuřimského lídra ještě o bod víc.

Naopak Svratku čekají na jaře úplně odlišné starosti. Přezimuje totiž na předposlední příčce s náskokem čtyř bodů na poslední Lednici. „Určitě nejsme spokojení. Ukázalo se, že někteří hráči mají svoje výkonnostní limity, které zdaleka nedosahují na úroveň krajského přeboru. Musíme si to nyní vyhodnotit, zkonsolidovat mančaft a přivést eventuálně nějakou posilu, abychom na jaře co nejrychleji utekli ze spodku tabulky,“ předeslal Křiž.

Sparta Brno - Svratka Brno 3:3

Poločas: 2:2.

Branky: 4. Stehlík, 33. Selinger, 63. Drbal - 12. Řezník, 27. Malishevskyy, 77. Moll.

Rozhodčí: Špaček – Hřib, Záleský.

Žluté karty: Kroupa, Broskva (oba Svratka).

Diváci: 150.