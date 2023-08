Další krásnou kapitolu napsala družba fotbalových svazů z regionů jižní Moravy a Bratislavy. Už podeváté se vítězové jejich krajských pohárových soutěží utkali o Superpohár. V Kuřimi domácí FC, jihomoravský vítěz, porazil držitele poháru Bratislavského fotbalového svazu Mestský športový klub Senec v penaltové rozstřelu, když v hrací době skončil zápas bez gólů.

Superpohár zůstal doma. Po remíze 0:0 fotbalisté Kuřimi (modré dresy) porazili MŠK Senec na penalty 4:3. | Foto: FC Kuřim

V pořadatelství „finálových“ utkání se oba svazy střídají. V loňském roce si Superpohár přivezl Tatran Rousínov z místní bratislavské čtvrti Vrakuni po vítězství 2:1. Letošní „odvetu“ se chytalo narušit počasí, ale kuřimské pořadatele to nezaskočilo. Zápas přenesli z hlavního hřiště na dvojku, kterou provazy vody prakticky vůbec nepoznamenaly. I díky tomu se mohla hrát velmi slušná partie a nutno zdůraznit, že oba týmy jednoznačně preferovaly útočnou hru.

„Mělo to skončit 2:2 nebo 3:3,“ přesně vystihl charakter zápasu manažer domácího klubu Libor Kučera.

Superpohár:

FC Kuřim – MŠK Senec 0:0

Penalty: 4:3. Rozhodující penalta: Petr Musil. Rozhodčí: Daniel – Šídlo, Hřib (4R Korčák). ŽK: Beseda (Sen.). Diváků: 155.

Kuřim: Smrčka – Pospíšil, Kupský, Pitel, Bartoš – Malý, Rolínek, Musil, Obůrka – Motyčka, Dabo. Střídali: Petřík, Halouzka, Svoboda, Vlček (NB Lošťák). Trenér: Svatopluk Habanec.

Senec: Švábek – Fiala, Dugovič, Beseda, Rippel – Žiga, Szabo, Habojčík, Garl – Šimončič, Bukovinský. Střídali: Tóth, Konečný, Talamon, Veselský, Matúš, Barkol (NB Almáši). Trenér: Ivan Vrabec.

Bilance zápasů: JmFKS Brno – BFS 6:3.

Do začátku si mírnou převahu přinesli na trávník domácí, ale hosté byli z brejků nebezpečnější. V desáté minutě zastavila střelu Patrika Bukovinského v cestě sítě tyčka domácí branky. Kuřimští pak gól dali, ale pro ofsajd nemohl platit. Hra se postupně vyrovnala a ofenzivní pojetí a velké nasazení nenarušilo ani prostřídání více hráčů na obou stranách. Šance zvrátit stav ve svůj prospěch měly oba celky, ale v koncovce byli nepřesní nebo nepřelstili oba výborné gólmany. Kuřimský Jaromír Motyčka v 71. minutě „oplatil“ hostům tyčku dělovkou ze skrumáže. Takže navzdory oboustranné aktivitě museli nakonec rozhodnout pokutové kopy.

V nich si až do stavu 3:3 hosté udržovali vedení, když penalty bezpečně proměnili Richard Matúš, Oliver Barkol a Marek Talamon. Za domácí dorovnávali Adam Rolinek, Martin Malý a Martin Pitel. Pak se smůla přilepila na kopačku Marka Besedy, který trefil břevno. Domácí Petr Musil zkušeně zvýšil na 4:3 a před hostujícího Patrika Szaba postavil povinnost proměnit. Senecký kapitán tíhu okamžiku nezvládl a ve stylu „Uli Hoeneß“ míč poslal nad Smrčkovu branku.

„Prohra samozřejmě mrzí, ale penalty, to je loterie. Myslím si, že z obou stran to byl velmi dobrý zápas a že v naší soutěži nejsou takto kvalitní soupeři jako dnes byla Kuřim. Mužstva byla dobře připravená a vyhrát si asi zasloužila obě, protože my i oni jsme si vypracovali hodně šancí,“ sdělil po utkání trenér Sence Ivan Vrabec, někdejší slovenský prvoligový fotbalista.

„Do zápasu jsme šli jako do generálky na krajský přebor a musím říct, že byla s velice kvalitním soupeřem. Viděli jsme takovou bezstarostnou hru nahoru dolů a je škoda, že v ní nepadly branky. My jsme vyzkoušeli dva systémy 4 – 3 – 3 a 3 – 5 – 2, ale ani s jedním jsem nebyl až tak úplně spokojený, protože jsme zvyklí na trochu větší držení míče. Oni hráli trochu jiný fotbal, než na jaký jsme u nás zvyklí. My většinou útočíme prakticky do zalezlých v obran,“ hodnotil zápas domácí kouč Svatopluk Habanec, rovněž s prvoligovou hráčkou i trenérskou minulostí.

Také pro slovenský tým byl zápas poslední herní přípravou na bratislavský krajský přebor. Na Slovensku ovšem již platí jiné názvosloví výkonnostních stupňů, takže MŠK Senec hraje čtvrtou ligu. Letos v ní obsadil šesté místo. I herní projev týmu v Kuřimi naznačil, že do této sezony mladý mančaft vstoupí s vyššími ambicemi.

„U nás soutěž už začala a my budeme první kolo v úterý dohrávat. S dnešním výkonem jsem velmi spokojený. Myslím si, že na poměry naší čtvrté ligy teď máme velmi dobré mužstvo, které má na první trojku, takže určitě chceme hrát o postup,“ odhalil plány Vrabec, který má za sebou na Slovensku i prvoligové trenérské štace.

O postup do divize už déle usiluje i Kuřim. V loňské koncovce krajského přeboru měla i smůlu, takže letos by si chtěla spravit chuť …

„Příští týden máme Pohořelice a je potřeba odstartovat tak, abychom cíl, který máme, tedy porvat se o postup, splnili,“ naznačil Habanec a po konkrétní dopřesňující otázce cíl postoupit i jednoznačně potvrdil.

Vítězstvím Kuřimští vylepšili bilanci vzájemných superpohárových zápasů na 6:3 ve prospěch Jihomoravského krajského fotbalového svazu.

Celá akce měla slavností předehru a samozřejmě i tečku. Před výkopem Libor Kučera s předsedou FC Kuřim Ivo Peřinou pokřtili dvě nové sady dresů pro áčko. Na závěr pak svazoví zástupci předali poháry kapitánům obou mužstev. Za slovenskou stanu předseda BFS a člen výkonného výboru Slovenského fotbalového svazu Juraj Jánošík se sekretářem BFS Janem Farbulou. Za jih Moravy předseda svazu Vladimír Kristýn a sekretář Josef Dvořáček.