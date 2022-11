„Vždycky mě bavil fotbal, ale když jsem viděl, že jako hráč už se do ligy nepodívám, tak jsem se vrhnul na dráhu rozhodčího, na níž mě navnadil kolega ze školy. Očekával jsem, že zůstanu v nejnižších soutěžích. Ale i vzhledem k tomu,jaký je úbytek rozhodčích, tak jsem se poměrně rychle vypracoval. Je to pro mě motivace na sobě dál pracovat“ přemítá brněnský arbitr.

Za šestiletou kariéru zažil několik dramatických momentů. „Teď v krajském přeboru už to byl poklidný půlrok, čím vyšší soutěže, tím poklidnější je rozhodování. Ale ještě v létě na konci minulé sezony jsem pískal zápas dorostu a nebýt pořadatelské služby, asi by mě napadli,“ líčí nepříjemné okamžiky Haminger.

Společně s kolegy pozoruje zvyšující se agresivitu na fotbalových zápasech. „Chování diváků, funkcionářů i hráčů se po covidu zhoršilo. Samozřejmě ale taky záleží, jak je rozhodčí benevolentní k hráčům a jaká si nastaví pravidla,“ podotýká Haminger.

Ten už si radši před zápasy zjišťuje, jaké problematické fotbalisty může na hřišti potkat. „Podívám se vždycky na soupisku a taky na statistiky, kdo je často trestaný a pak dokážu líp odhadnout, od koho můžu co očekávat, jak se připravit a jak se s ním bavit,“ říká Haminger, který občas musí uklidňovat i zkušené bardy s druholigovými zkušenostmi.

Je jeho mladý věk na hřišti výhodou, či handicapem? „Starší rozhodčí mají výhodu, že už jsou známí a když někam dojedou, každý ví, co od nich čekat. My mladí se do povědomí dostáváme postupně. Na začátku to bylo z hlediska respektu od ostatních ke mně těžší. Teď už je vše lepší. Když člověk odvede dobrý výkon, poznámky neslyší, narážky na mládí se začínají vytahovat, až když se mi zápas nepovede,“ míní arbitr.

Zápasy raději píská v blízkosti Brna, kde bydlí. „Je to takto pohodlnější. Naopak nerad jezdím na Břeclavsko nebo Hodonínsko. Člověk stráví hodně času v autě a zabere mu to celé odpoledne. Záleží taky, s kým na utkání jedu. Když se sejde parta mladých, tak i delší cesta utíká rychleji. Ani výjezdy se staršími kolegy ale nejsou k zahození,“ přemýšlí nahlas Haminger, jenž žije v Kohoutovicích.

V končícím roce dostal taky zajímavou příležitost: pískal zápas čtvrté německé ligy. „Šlo o výměnný program se saským klubem. Strávil jsem tam víkend a odpískal jeden zápas. Všiml jsem si, že tam i na této úrovni chodí víc lidí na fotbal než u nás, taky mají opravenější areály. Hráči a diváci se chovají k rozhodčím líp než v Česku, víc je respektují,“ všiml si Haminger.

A jaké jsou jeho kariérní cíle? „Chci se posouvat a pak se ukáže, kam to dotáhnu,“ dodává nekonkrétně mladý sudí.