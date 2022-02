Kromě něj má brněnský tým v hledáčku také dvaadvacetiletého útočníka Patrika Martínka z Krumvíře a sedmadvacetiletého záložníka Ilju Burdova, jenž nastupoval za Bosonohy. „Oba hráče ještě dotahujeme, takže to není stoprocentní. Záleží, jestli se kluby dohodnou. Patrik je poctivý hráč a mladý kluk, který dobře zapadne do kabiny. Má výbornou střelu a je to poctivec. Ilja je zase rychlý křídelní hráč. Byl zraněný a měl covid, tak se do toho zase musí dostat,“ popsal potenciální akvizice bohunický lodivod.

Ten je spokojený s kádrem pro jarní část sezony, v níž bude jeho tým hájit vedoucí pozici nejvyšší krajské soutěže. „Máme nějakých sedmnáct nebo osmnáct hráčů, což je na krajský přebor luxus, navíc jsou teď všichni zdraví,“ lebedil si Partyš.

V úterý si jeho svěřenci zahráli přípravný duel s divizním Startem Brno, s nímž prohráli 1:3. Právě se soupeři z vyšší soutěže odehrají zbylé tři přípravné duely, když nejprve příští sobotu změří síly se Starou Říší, na začátku března s Tasovicemi a v generálce 12. března s Velkou Bíteší. „Jsem vyznavač toho, abychom hráli přípravné zápasy s týmy z vyšších soutěží, proto pro nás byli soupeři z divize priorita. Je to dobrá zkouška, což se potvrdilo i proti Startu. Hráli jsme proti týmu plnému dobrých fotbalistů a otevřelo nám to oči. I v přeboru nás čekají těžké souboje,“ uvedl Partyš.

Se svými svěřenci má za sebou také soutředění ve Zlatých Horách. „Byla to naprostá paráda, ubytování jsme měli v malé dědince. Dělali jsme dvoufázové tréninky, večer jsme měli ještě posilovnu. Kluci hráli samozřejmě na playstationech a taky se věnovali sami sobě. Trošku jsme stmelili partu a pokecali. Bylo taky hodně sněhu, takže v kombinaci s těmi kopci to tam bylo super,“ liboval si bohunický kormidelník.