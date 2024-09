Hráči obou týmů se dobře znají, těžko se mohli překvapovat. V závěru poločasu měla obě mužstva po velké gólové příležitosti, domácí Michal Pavliš po individuální akci mířil těsně vedle tyče a na druhé straně Jakub Panovský zblízka hlavičkoval nad břevno domácí branky.

Jestliže první poločas byl spíš úporným bojem, po přestávce se pozvolna stával jednoznačnou partií. Kohoutovičtí zvýšili důraz, agresivitu i důraz svých akcí a vytvořili si výrazný tlak. Naopak hráči Tišnova šli se svým výkonem rapidně dolů. Za sražení Lukáše Krejčího v šestnáctce ještě domácí Pavliš nedokázal proměnit penaltu, jeho pomalou střelu zlikvidoval tišnovský gólman Jan Herink..

Tlak domácích to nijak neotupilo, v závěrečné dvacetiminutovce padly všechny tři branky. Po jednom z mnoha rohových kopů protlačil Tomáš Jankulár míč do tišnovské sítě a odevzdaní hosté pak inkasovali ještě dvakrát. Domácí trenér Bohumil Smrček měl šťastnou ruku při střídání, nejdříve po přímém kopu tečoval míč do sítě Josef Březovský a v samém závěru výhru potvrdil po hezké kombinaci Leoš Formánek.

„Ve druhém poločasu jsme dostali políček, soupeř nás přetlačil důrazem,“ posteskl si kouč Drga. „V závěru jsme prokázali výbornou fyzickou přípravu, kdy jsme dokázali vystupňovat tlak. S dvanácti body jsme na páté příčce tabulky, v sedmi utkáních jsme však hráli pětkrát doma. Těžké zápasy teprve přijdou,“ připomněl domácí trenér Smrček.