Je to až téměř pohádkový příběh. Tatran totiž v minulé sezoně doslova utekl hrobníkovi z lopaty, zachránil se až v závěru ročníku. Nyní v tabulce okupuje úplně jinou pozici. „Jednou nohou už jsme byli v I. B třídě. Když jsem Kohoutovice přebíral, tak jsme totiž byli na posledním místě. Podařilo se nám zachránit a dali jsme si cíl hrát v klidném středu tabulky. Nakonec to vyšlo tak, že jsme po podzimu první, je to hezké,“ těší Smrčka.