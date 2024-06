Po konci ročníku asi nikoho něco takového nenapadlo. Jenže fotbal někdy přináší velké příběhy. A tak Kohoutovice mohou slavit historický úspěch klubu, naprosto nečekaně totiž míří do krajského přeboru. Postup odmítly všechny čtyři nejlepší týmy z B skupiny I. A třídy, další na řadě byl brněnský celek, který v áčkové skupině obsadil druhé místo. A ten neváhal. „Bylo to jasné rozhodnutí, hrozně se těšíme,“ říká kohoutovický předseda Radek Nešťák.

Fotbalisté Kohoutovic po výborné sezoně přijali možnost mimořádného postupu a míří do krajského přeboru. | Foto: Zdeněk Balabán

Působilo to až téměř raritně. Krajský přebor totiž postupně odmítly Hroznová Lhota, Kozojídky, Dubňany i Podolí, pozitivní stanovisko zaujal až pátý oslovený celek. Do nejvyšší krajské soutěže tak míří Kohoutovice. „Věděli jsme, že už ta šance nemusí znovu přijít. Když máme za sebou tak dobrou sezonu, tak jsme si řekli, že je třeba klukům splnit sen o krajském přeboru. Shodli jsme se s trenérem, že to půjdeme zkusit a nemáme co ztratit,“ nastiňuje Nešťák.

Postupem tak Tatran dokončil velký příběh. Před rokem zažíval obří úlevu, když až do poslední chvíle musel bojovat o záchranu, nyní mu druhé místo ve skupině A zajistilo historický úspěch. „Dá se totiž říct, že jsme tak vysokou soutěž nikdy nehráli. Takže je to pro nás opravdu velká věc. Těšíme se i na derby s brněnskými týmy, pro nás je ale samozřejmě výzva už jen ta konkurence,“ podotýká kohoutovický předseda.

Brněnský celek přitom nebyl daleko ani od první příčky, kterou dlouho držel. Přišel však o ni prohraným květnovým šlágrem na hřišti Tišnova. „Na podzim jsme byli všichni překvapení, že jsme se objevili na prvním místě. V zimě už jsme se proto o postupu trochu začali bavit, dlouho jsme se pak s Tišnovem prali o první příčku. Vzájemný zápas ale hodně napověděl, dohrávali jsme tam po vyloučení v deseti, v bráně zápas dochytal hráč z pole,“ připomíná Nešťák.

Přestože si hráči Tatranu nemohli užít radost z postupu přímo na hřišti, stihli i tak už mimořádný posun oslavit. „Kluci se sešli na posledním tréninku a něco si k tomu řekli. Ještě předtím ale měli bujarou závěrečnou, v podstatě to oslavili, aniž by věděli, že slaví postup do krajského přeboru. Bylo to ale ve velkém,“ usmívá se funkcionář.

Pro Kohoutovice tak po mimořádném postupu začínají urychlené přípravy na vyšší soutěž. Prvotně hodlají dořešit otázku kádru. „Pracujeme na posilách, už se něco rýsuje. Jednáme s několika hráči, máme na to nyní nějaký prostor, ale ideálně chceme vše dotáhnout, než začne příprava. Hodláme být na sezonu maximálně nachystaní,“ předesílá.

Velké změny však Tatran neplánuje. V klubu totiž panuje naprostá spokojenost s výkony hráčů i výbornou prací kouče Bohumila Smrčka. „Nemyslím si, že by v kádru chyběla kvalita, spíš jej chceme jen rozšířit. Může se totiž stát situace, kdy bude pět kluků mimo kvůli kartám, zraněním či dalším absencím, a pak bychom to jen těžko lepili,“ poznamenává Nešťák.

Přípravu Kohoutovice načnou v úvodu července. „Bude intenzivnější než dříve. Hráči ale mají rodiny, i oni potřebují dovolenou, takže neočekávám, že se budeme pravidelně scházet ve 25 lidech,“ dodává.