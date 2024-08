Vydařenější úvod do nováčkovské sezony v páté lize si tak Kohoutovice nemohly vysnít. „Naše velké přání bylo, abychom při domácí premiéře neprohráli. Nakonec se nám podařilo i zvítězit, vzadu jsme udrželi nulu, je to velice dobrý start do soutěže. Navíc mě těší, že je to asi i zasloužená výhra,“ hodnotil utkání Smrček.

V táboře Moravské Slavie panovala po závěrečném hvizdu opačná nálada. Hosté nebyli spokojení s výsledkem ani se svým výkonem. „Určitě jsme si nezasloužili vyhrát. Měli jsme jen pár nebezpečných střel z dálky, ale branku domácích jsme vlastně ani neohrozili. Je to zklamání, očekával jsem od našich hráčů lepší výkon a zisk minimálně bodu,“ nebyl spokojený kouč Morendy Libor Danihelka.

Zatímco výkon jeho svěřenců postupně upadal, domácí hráči s přibývajícími minutami rostli. A nakonec i rozhodli. „Hráli jsme se soupeřem, který postoupil, takže jsem očekával jakýsi nováčkovský elán. To se splnilo, Kohoutovice byly hodně bojovné a běhavé,“ podotkl Danihelka.

První půle toho divákům ještě moc nenabídla, ani jednomu týmu se totiž nedařilo podržet míč. Hráči místo hezkých akcí kupili zbytečné chyby. „Ze začátku jsme byli nervózní, ale to je jasné, přece jen je to poprvé, co se v Kohoutovicích hraje pátá liga. Hráči dlouho měli v hlavách, že hlavní je neudělat větší chybu. Hráli jsme ale poctivě a zodpovědně, a nakonec jsme díky bojovnosti a elánu vyhráli,“ rekapituloval Smrček.

Premiérový gól Kohoutovic v nejvyšší krajské soutěži vstřelil v 55. minutě Jiří Švarc, který si v pokutovém území našel přesný centr. Pojistku pak o čtvrt hodiny později z penalty přidal Lukáš Vránek.

„Dostali jsme oba góly po našich jednoznačných chybách. První branka padla po třicetimetrovém centru, který vyletěl pomalu do nebes, a my z toho inkasujeme, to je hrozné. A pak zaviníme penaltu. Oboustranně to byl nepěkný fotbal. Po zisku míče přicházely okamžité ztráty, ani jeden tým nedokázal delší dobu kombinovat,“ poznamenal Danihelka.

Ten nebyl spokojený především s ofenzivní hrou svého celku. „Když nevystřelíme na branku, tak nemůžeme získat body. V útoku máme velké rezervy, musíme se hodně zlepšit. Čekají nás nyní tři domácí zápasy, které pro nás budou velmi důležité. Chceme hrát ve středu tabulky, určitě nemáme mužstvo na postup, ale věřím, že bychom se ani neměli strachovat o udržení,“ předeslal lodivod Moravské Slavie.

U domácího výběru naopak panovala velká spokojenost, hned v úvodním kole si totiž dokázal, že má kvalitu být i ve vyšší soutěži rovnocenným soupeřem. „Výhra pro nás bude inspirací, nejlepší tabletou je totiž úspěch. Získali jsme sebevědomí, a když se nám povede v dalších zápasech neprohrát a přidat nějaké body, tak to bude ještě lepší. Kluci pak hlavně zjistí, že na to mají, a o to nám především jde,“ dodal Smrček.