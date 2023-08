Oslavany tak dokázaly, že v prvním roce v krajské soutěži po desítkách let nehodlají hrát jen marginální roli. „Chceme vyhrát každé utkání. Samozřejmě nemůžeme vyhlašovat, že hned postoupíme do A třídy, ale máme na to pohybovat se mezi prvními pěti týmy. Samozřejmě se nemůžeme uspokojit prázdninovými pohárovými duely. To je jedna věc a druhou věcí je pak dlouhodobá soutěž. Máme vyzrálé družstvo jak se zkušenými kluky kolem třicítky, tak s mladými hráči, kteří vyšli dorost. Věkový průměr je kolem pětadvaceti let," podotkl první muž klubu.

Pro celek z Brněnska byl přitom postup z okresního přeboru Brno-venkov dlouho zakletý, blízko mu byl v posledních čtyřech sezonách, ale dvakrát jeho snahu přerušil covid a jindy to těsně nevyšlo. „Tým je pohromadě s minimálními změnami dvě tři sezony a zocelil se natolik, že ho jen tak nějaká porážka nezastaví," dušoval se Staněk.

Klub razí filozofii. „Jednali jsme s některými hráči, kteří měli zájem u nás působit, ale nakonec jsme přivedli jen dva kluky do B týmu. Ti jsou ochotní a zkušení nastoupit v případě absencí i za A tým," poznamenal Staněk.

V klubu už se těší na domácí premiéru v této sezoně I. B třídy, k níž dojde v sobotu od půl třetí odpoledne v duelu proti Novosedlům. „Je to další tým, který hrál ještě nedávno vyšší soutěž, takže to bude zajímavá konfrontace. Těšíme se taky na další kolo poháru, která má úřední termín 6. září. Soupeře poznáme až po dohrávkách prvního kola," dodal Staněk.