„Po utkání máme závěrečnou a samozřejmě budeme na dálku sledovat, jak to dopadne v divizi. Rozhodně chceme zůstat v krajském přeboru. Hodně kluků má předjednanou smlouvu s tím, že tady zůstanou, pokud se udržíme. Horší to bude, když sestoupíme do I. A třídy," přiznal kapitán týmu Martin Urbánek.