Ze dna až do středu. Tak se dá shrnout pohořelický podzim, nováček přezimuje na osmé příčce. Na čtvrtou pozici přitom ztrácí pouhé tři body. „Vzhledem k tomu, že jsme neměli úplně kompletní kádr, tak jsme získali asi maximum, co šlo. Před sezonou jsme možná chtěli ještě o šest bodů víc, ale i tak aktuálně spokojení jsme. Hlavně na to ale hodláme navázat na jaře,“ předeslal pohořelický kouč Zdeněk Matoušek.

Přípravná utkání Pohořelic sobota 3. února, 10.00: Sokol Pohořelice - Slovan Bzenec

sobota 10. února, 10.30: Sokol Pohořelice - NAFTA Gbely (Slov.)

středa 14. února, 18.00: Sokol Pohořelice - Zbrojovka Brno U18

sobota 17. února, 10.00: Sokol Pohořelice - Břeclav

sobota 24. února, 16.00: Sokol Pohořelice - Wullersdorf (Rak.)

sobota 3. března, 10.00: Sokol Pohořelice - Velká Bíteš

sobota 9. března, 10.00: Sokol Pohořelice - Rajhrad

Jeho svěřencům se parádně dařilo v domácích utkáních, před svými příznivci získaly víc bodů jen Boskovice. Na hřištích soupeřů to však byl úplně jiný příběh. Sokol ze sedmi utkání šestkrát padl, Matouška však trápí i další komplikace. „Trochu mě na podzim zaskočila četnost zranění a různých věcí, proč hráči nemohli trénovat. Bylo toho poměrně hodně, z dřívějška jsem na to nebyl úplně zvyklý,“ podotkl.

Při rozsáhlé marodce tak často na hřišti musel zaskakovat i Matoušek, který na podzim nasbíral 572 minut. Při závěrečné výhře 4:3 nad Krumvířem si dokonce připsal dvě branky. Do odvetné části sezony by však situace měla být lepší. „Velkým pozitivem je, že se nám po zranění vrací obránce Jaroslav Sovka a kapitán Michal Ševčík,“ nastínil pohořelický stratég.

Přesto nováček uvažuje i nad dalším doplněním kádru. „Primárně pracujeme na tom, aby nám hráči neodcházeli a kádr byl stabilní. Budeme se ale snažit lehce posílit, poohlížíme se po klucích z okolí a mladících. Dívám už se totiž i směrem k létu, abychom tam nemuseli nic honit a byli nachystaní na další sezonu,“ předeslal Matoušek.

Ten plánuje dát větší prostor na hřišti i nadějným dorostencům, v některých ohledech však pohořelického lodivoda práce s mladíky neuspokojuje. „Chceme jim co nejvíc usnadnit přechod do dospělého fotbalu, jedním z našich hlavních cílů totiž je vychovat si odchovance pro áčko. Proto jsme i šli do krajského přeboru. Jenže cítím, že u nich trochu chybí zájem a vůle. Nevím, proč tomu tak je, snad je to jen krátkodobá záležitost,“ poznamenal.

V zimní přípravě Sokol odehraje hned sedm zápasů a čekají jej zajímavé prověrky. Utká se s týmy ze Slovenska i Rakouska, vyzve i tři divizní kluby – Bzenec, Břeclav a Velkou Bíteš. „Dřív jsme neměli možnost se s takovými celky utkat. Když jsme hráli nižší soutěže, tak jsme v přípravě vždy narazili na soupeře maximálně o úroveň výš, teď jsem rád, že změříme síly i s divizními týmy. Nechceme si honit triko, že je budeme porážet, ale pro mladší kluky to budou super zkušenosti,“ upozornil Matoušek.

Bzenec se známým koučem Bohumilem Páníkem přivítají Pohořelice na umělé trávě už v sobotu, první ostré utkání je čeká 17. března, kdy v prvním jarním kole zamíří na hřiště celku z Brněnska kuřimský lídr.

Sokol na odvetnou část sezony pohlíží s ambicí vyšplhat tabulkou ještě výš. „Moje přání je skončit do čtvrtého pátého místa. Když ale sleduju, jak ostatní mužstva posilují, tak nás nečeká nic jednoduchého. Když to nakonec bude střed tabulky, tak smutní nebudeme, ale můj cíl je trochu ambicióznější,“ dodal Matoušek.