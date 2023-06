„Je to sláva, lidi byli nadšení, my trenéři a hráči už tak nadšení nejsme, člověk i váhá, jestli to má nebo nemá cenu. Doba je taková, jaká je. Každý tým bojuje s nedostatkem hráčů a dětí. Není to pro nás úplně super wow, ale I. A třídu přihlásíme. Kdyžtak prostě budeme hrát o záchranu, nic horšího se nestane," pravil trenér Petr Burčík, který je jedním ze strůjců posunu troubského fotbalu z okresní na krajskou úroveň.