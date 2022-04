Pikantní bude souboj i pro lelekovického stopera a bývalého elitního českého záložníka a současného trenéra starších žáků Tomáše Abraháma. Postaví se totiž proti svému bývalému spoluhráči ze Zbrojovky a současnému kolegovi koučovi z mladších žáků Patriku Sieglovi, jenž je hrajícím trenérem Vilémovic. „Jsme spolu v kanceláři na Zbrojovce. Pro mě je to zpestření a taková hecovačka s Patrikem. Hrajeme o to, kdo bude mít příjemnější zbytek sezony v kanceláři," glosuje Abrahám, jenž se stal hvězdou v tureckém Denizlisporu.

Jako stoper bude bránit také svého dalšího bývalého spoluhráče a současného kolegu Tomáše Polácha nebo Martina Kasálka. Absenci si ovšem nejspíš připíše nejvýraznější tvář jasného lídra soutěže Petr Švancara, který si po čtyřgólových hodech v minulém klání proti Boskovicím B vzal volno. „Pro nás škoda. Věděli jsme, jak na něho, brání se sám. Tím, že tam místo něho bude někdo mladší a běhavější, kdo se bude vracet, tak tam nebudeme mít tolik místa. Je to škoda taky pro lidi, že si s nima Švanci nepopovídá, i kluci si na něho rádi zahrají," usmívá se Abrahám.

Možnost, že by někdy hrál po boku svých bývalých spoluhráčů ve Vilémovicích, vylučuje. „Je to daleko, stavíme domek v Medlánkách, což mám do Lelekovic přes kopec. Nevím, jak to mají zorganizované ve Vilémovicích, ale když už mi to vyjde a dojdu na trénink v Lelekovicích, tak si kvalitně potrénuju, protože kluci na ně chodí poctivě," chválí dvaačtyřicetiletý matador.

Za čtyři góly víno a fotbal. Nadstandardní den, říká Švancara. V létě změní dres

V lelekovické kabině se tak potkává aspoň s jedním bývalým hráčem Zbrojovky Jiřím Huškou s patnácti prvoligovými starty. Další zajímavou osobností klubu je albánský trenér Bledjon Guga. Bývalý profesionální fotbalista trénuje mládež v Kuřimi a Lelekovice má jako vedlejšák. „Trénoval předtím asi na vyšší úrovni než teď v Lelekovicích a přechody do nižších soutěží bývají kostrbaté. Musí přijmout věci, jak jsou. Kluci tady hrají fotbal pro radost, ne pro peníze. Musí k nám tak přistupovat," zdůrazňuje Abrahám.

Ačkoliv Guga umí čtyři jazyky, čeština mezi nimi stále nefiguruje, „úřední" mluvou kabiny tak je angličtina. „Plynule anglicky nemluvím, ale v devadesáti procentech jde o fotbalové věci, takže se dorozumíme. Mladí kluci navíc mají angličtinu povinně ve škole. Guga se učí česky. Jde to ztěžka, ale jsou to plusové body, taky jsem se vždy zkoušel učit jazyk země, ve které jsem hrával," přibližuje hráč se zkušenostmi z Turecka, Řecka, Rakouska a Slovenska.

Ať už v neděli Lelekovice lídra z Vilémovic porazí, nebo ne, jedno se zdá být takřka jisté. „Vilémovice mají tak zkušený tým, že i když s námi prohrajou, už si první místo tou svou fotbalovostí udrží," dodává Abrahám, jehož tým ztrácí v tabulce

na zítřejšího soupeře jedenáct bodů.

Exligisté

Vilémovice:

Martin Kasálek

Tomáš Polách

Patrik Siegl

Petr Švancara*

Lelekovice:

Tomáš Abrahám

Jiří Huška

*nejspíš do nedělního zápasu nenastoupí