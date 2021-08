„Tatran mi přinese hlavně kvalitnější tréninky, díky tomu by mě fotbal mohl bavit zase víc. V Rakousku to na takové úrovni nebylo ani kvalitou, ani kvantitou. Bohunicím jsem se v podstatě nabídnul,“ směje se Kunický z Velkých Pavlovic.

Pětadvacetiletý gólman se na českou fotbalovou scénu vrací po více než dvou letech, které strávil v Rakousku. Přesto, že měl původně namířeno do pražských Spojů, nakonec se rozhodl právě pro Bohunice. „Z Prahy nakonec z osobních důvodů sešlo, a tak jsem narychlo řešil další alternativy, mezi nimiž byl i návrat do Rakouska. Tam už si ale našli náhradního gólmana a ani další varianty nakonec nevyšly, za což jsem ve výsledku rád, protože jsem v Bohunicích šťastný,“ říká nová brankářská posila.

S A týmem se měl Kunický připravovat už od července, začátky mu ale překazila více než dvoutýdenní absence, která ohrozila i jeho start v krajském přeboru. „Hned od začátku přípravy jsem byl dva týdny nemocný a když už jsem měl konečně nastoupit, sešlo se mi to ještě společně s pohárem. V prvním zápase se ale vedení nakonec rozhodlo, že chytat budu já. Muselo to být těžké, o to raději jsem, že to nakonec všechno vyšlo,“ líčí po třech úvodních kolech soutěže, ve které zatím Bohunice drží druhou příčku.

A Kunický se svým kádrem pro letošní sezonu má nejvyšší ambice. Po červnovém úspěchu v superlize malého fotbalu, kterou s brněnským týmem ovládl, plánuje s Bohunicemi postup do divize. „Nechci, aby to vyznělo arogantně, ale kdybychom skončili pod postupovými příčkami, byl by to neúspěch. Všichni v klubu máme nejvyšší ambice a chceme ten postup zažít. Tým máme kvalitní a když to půjde jako v úvodních zápasech, nemáme se čeho bát,“ vysvětluje český reprezentant v malém fotbalu.

Přesto, že menší brána vyhovuje jeho hernímu stylu o něco víc, prioritou zůstává pro pětadvacetiletého gólmana klasický fotbal. „Do malé branky se vracím rád, sedí mi o něco víc. Chytat jsem začal až v patnácti letech, takže na čáře nejsem tak dobrý jako ostatní, vynahrazuji si to ale hrou nohou. Menší fotbal mi vyhovuje, je to obrovská zábava s partou skvělých kluků. Na prvním místě je u mě ale pořád velký fotbal,“ popisuje Kunický.

Různým formám fotbalu obětuje většinu svého času, nezapomíná ale ani na zadní vrátka. „Největší prioritou je pro mě práce, až na základě té řeším svoji fotbalovou kariérou. Když budu pracovně hodně vytížený, možná budu někdy v budoucnu o Rakousku ještě přemýšlet, momentálně to ale neřeším. Aktuální jsou Bohunice, kde jsem velmi spokojený,“ uzavírá Kunický.

ELIŠKA NOVÁKOVÁ