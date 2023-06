Ten je jednou s ústřední tváří vzestupu Tuřan. Ti ještě v minulém ročníku vymetali příčky ve spodní části tabulky, ve skončené sezoně se vyšplhaly až na druhou pozici. „Lepší sezonu jsem tu snad nezažil, za což vděčím především týmu, ze kterého vzešla skvělá parta na hřišti i mimo něj. Pomohla hodně i podpora fanoušků, kterých chodilo hodně i na venkovní zápasy. Samozřejmě děkuji taky trenérovi, jenž přišel a hned mezi nás také zapadl," lebedil si Černý.

OBRAZEM: Pohořelice slavily historický postup. Dětským šampaňským od starosty

V klubu z městské části známé letištěm s fotbalem ve čtyřech letech začínal a s výjimkou třech let ve Zbrojovce, roku v Líšni a Rosicích je Tuřanům věrný. „Zatím jsem rozhodnutý, že tu zůstanu i pro příští sezonu a nevím, jestli by mě něco přesvědčilo o opaku. Z mé strany to v uplynulém ročníku mohlo vypadat trošku líp, kdybych řešil některé situace před bránou jinak, ale jsem spokojený," přesvědčoval úspěšný střelec.

A jaké jsou jeho fotbalové cíle? Neříkám, že by mě nelákalo si kopnout ve vyšší soutěži, ale měl jsem o tom přemýšlet dřív," uzavřel Černý.