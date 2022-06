V krajských fotbalových soutěžích dojde ke dvěma „papírovým“ postupům

Krajské fotbalové soutěže na jižní Moravě jsou u konce. Tedy až na krajský přebor, v němž je poslední kolo na programu teprve o následujícím víkendu. Přesto se už nyní Sportovně-technická komise Jihomoravského krajského fotbalového svazu připravuje na ročník 2022/2023. „V pondělí se koná schůze výkonného výboru, na kterém se schvaluje rozdělení týmů do skupin pro příští sezonu. Většina klubů už nám poslala přihlášky, ale je samozřejmě možné, že někdo z nich si účast rozmyslí. Mají na to čas do pondělí,“ řekl předseda sportovně-technické komise Dominik Bureš.

Fotbalisté Vnorov (v červených dresech) postupují do I. A třídy. | Foto: Agro Vnorovy