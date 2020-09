Není překvapivé, že se na hřišti bylo na co dívat, když se po něm proháněli i bývalí prvoligoví fotbalisté. Za Brněnský svaz malé kopané naskočili Petr Švancara nebo Luděk Zelenka.

„Ale takové velké hřiště, to už není nic pro mě,“ kroutil hlavou bývalý útočník Zbrojovky, Slavie, Jablonce nebo Teplic Zelenka, který se do výběru zapojil coby generální manažer české reprezentace malého fotbalu.

Po jeho boku bojoval také prezident Světové federace malého fotbalu a předseda brněnského svazu Filip Juda. Ani to však na postup do play-off nestačilo.

Zdroj: Deník„Bude nám chybět aspoň bod,“ připomněl Zelenka těsnou prohru 4:5 s výběrem Fakultní nemocnice u svaté Anny.

Právě lékařská sestava potvrdila ambice jednoho z medailových aspirantů, jenže ve vyřazovacích bojích nejspíš doplatila na odpolední směnu bez střídání.

Navíc v jejím středu nastupovala jediná žena na turnaji a dokonce v jednom střetnutí zaznamenala hattrick.

V semifinále ovšem Fakultní nemocnice u svaté Anny vysoko 2:8 podlehla Krajskému ředitelství policie Jihomoravského kraje.

Druhé semifinále bylo o poznání vyrovnanější, když výběr ČEZ prohrál s ČSSD 1:2 až po dramatických pokutových kopech.

Oranžový tým ČEZ si spravil chuť v duelu o třetí místo, v němž zdolal Fakultní nemocnici u svaté Anny 4:2.

„Skončili jsme o dvě místa níž oproti plánu. Byla to samozřejmě chyba gólmana,“ kál se naoko brankář ČEZ Pavel Horák.

Finálový zápas přinesl od začátku jednoznačnou partii, v níž dominoval favorit favoritů. Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje přejelo ČSSD 5:1.

„Rozhodly dva aspekty. Za prvé kluci od policie mají víc času na trénink a za druhé nemají taková břicha. Minimálně já s naším brankářem jsme ho měli větší. U našich mladých hráčů se zase projevila nerozvážnost, aspoň hostesky je trochu motivovaly,“ komentoval stříbrnou pozici kapitán ČSSD Roman Hanák.

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje patrně na jaře zabojuje o postup do celostátního finále Zaměstnanecké ligy Deníku.

„Chválím celý náš tým, šlo to podle plánu a jsme spokojení. Uvidíme, jak to bude vypadat, ale chceme postoupit co nejvýš. Když budou lepší soupeři, tak budou lepší,“ uvedl kapitán vítězů Jan Pánek.

A reakce jeho týmu? „Stejně jsi se chtěl pochválit jen sám,“ ušklíbl se bývalý prvoligový hráč v policejním dresu Roman Smutný.

Výsledky brněnského kola

Výsledky skupiny A:

Brněnský svaz malé kopané – Fakultní nemocnice u svaté Anny 4:5, ČSSD – SPD 5:0, Brněnský svaz malé kopané – SPD 3:2, Fakultní nemocnice u svaté Anny – ČSSD 1:6, Fakultní nemocnice u svaté Anny – SPD 9:1, Brněnský svaz malé kopané – ČSSD 0:6.

Výsledky skupiny B:

ANO 2011 – ČEZ 0:8, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje – Grid Services 7:0, ANO 2011 – Grid Services 1:9, ČEZ – Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje 0:2, ČEZ – Grid Services 1:1, ANO 2011 – Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje 1:11.

Semifinále:

ČSSD – ČEZ 2:1 po penaltách, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje – Fakultní nemocnice u svaté Anny 8:2.

Zápas o 3. místo:

ČEZ – Fakultní nemocnice u svaté Anny 4:2.

Finále:

ČSSD – Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje 1:5