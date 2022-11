Český fotbal se dlouhodobě potýká s nedostatkem rozhodčích, není tomu jinak ani na jižní Moravě. "Aktuálně máme na krajské listině 88 rozhodčích, což není optimální. Berme v potaz vysoký počet utkání v Jihomoravské kraji a časté omluvenky ze strany rozhodčích. Ti se omlouvají z pracovních, studijních či jiných důvodů. Před deseti lety bylo na listině 120 rozhodčích, to bylo ideální," zavzpomínal šéf rozhodčích.

Nedostatek sudích se promítá i do trestů za pochybení v řízení utkání. "Výrazně vysoké tresty neukládáme, zvlášť když počet rozhodčích není optimální. Nejčastěji se jedná o omezení delegací od jednoho do čtyř utkání za běžné nebo opakující se chyby v utkáních. Nicméně pokud rozhodčí neplní základní požadavky komise rozhodčích nebo vidíme z jeho strany nějaké tendenční pochybení v utkání, omezíme mu činnost na několik týdnů nebo jej přeřadíme do nižší kategorie. Případně může dojít k předání jedince příslušnému okresnímu fotbalovému svazu," vysvětlil Podaný.

Jakých přestupků se sudí v krajských soutěžích nejčastěji dopouštějí? "Nejčastěji se jedná o nenařízení či chybné nařízeni pokutového kopu. Dále chybné udělení nebo neudělení osobního trestu," prozradil předseda komise.

V krajském přeboru mají kluby v povinnosti pořizovat ze zápasů videozáznam a ukládat ho na úložiště, to usnadňuje práci komisi rozhodčích. "Na základě zprávy delegáta, zápisu o utkání nebo osobní přítomnosti některého člena komise zpracováváme z těchto záznamů sestřihy. Ty pak na pravidelném zasedání prohlížíme a jednotlivé situace probíráme. V případě závažného nebo opakujícího se pochybení rozhodčího přijmeme opatření," tvrdil Podaný.

V nižších soutěžích, kde není natáčení utkání povinné, je udělování trestů náročnější. "Můžeme postupovat pouze na základě zprávy delegáta, případně informací některého člena komise rozhodčích. Každý člen komise se snaží co nejvíc utkání osobně navštívit, když jiná kontrola nad utkáním není možná," netajil.

Zatímco rozhodčí v profesionální soutěžích se soustředí v daný víkend na jediné utkání, v krajských soutěžích je tomu jinak. "Když má sudí zájem, sílu a pískání ho baví, může za jeden víkend stihnout včetně mládeže šest utkání," přiznal Podaný.

Ten neustále pracuje na zkvalitnění podmínek pro arbitry. "Ve spolupráci s výkonným výborem jsme uspořádali dvoudenní školení, zajistili veškerý servis a potřebné vybavení. Zorganizovali jsme s Bratislavským fotbalovým svazem výměnnou delegaci a od komise rozhodčích FAČR využili vzdělávací programy s podzimní novinkou v podobě výměnného pobytu s německými kolegy ze Saka," dodal šéf jihomoravských sudích.