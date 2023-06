Ten hrál divizi za Břeclav od roku 2016 až do ledna 2019, kdy přestoupil do brněnského Startu. Na Břeclavsko se vrátil loni v létě, ale po půlroce zamířil do Kuřimi. „Trošičku výhodu jsem měl, že jsem místní prostředí z minulého působení znal, ale určitě to nebylo nic zásadního,“ usmál se Musil.

Ani na finále krajského poháru nechyběli jeho rodiče, kteří jej podporují pravidelně. „Rodiče jezdí na každý můj zápas, je to hezký. Fotbal hodně prožívají, cítím od nich velkou podporu,“ netajil bývalý hráč Rosic či Sparty Brno.

Únorový přestup z divize do krajského přeboru dával od začátku Musilovi smysl. „Kuřim mě oslovila s tím, že chce postoupit do divize, což mě zaujalo. Mám to i z časového pohledu schůdnější než Břeclav, kde jsem jezdil předtím,“ pravil rodák z Prštic.

Parta kouče Svatopluka Habance kromě vítězství v poháru drží i druhou příčku v krajském přeboru a stále drží naději na postup do divize. „Zatím si nemůžu stěžovat, jsem moc rád, že jsem do Kuřimi přestoupil. Týmu se daří, zatím jsme v jarní části ještě neprohráli a doufáme, že do divize nakonec postoupíme,“ dodal Musil.