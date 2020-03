Ubytování našli bohuničtí fotbalisté v pětihvězdičkovém hotelu Adalya Elite Lara. „Bylo to jako město v jedné budově. V ceně jsme měli wellness, jídlo, pití, bazény nebo posilovnu. Kluci se chodili i stříhat ke kadeřníkovi. Šlo o neskutečný zážitek a kabina už se baví o tom, kam v zimě zase pojedeme,“ usmívá se bohunický záložník František Schneider.

Týdenní soustředění připravil bohunickému celku turecký bývalý fotbalista Gökmen Kore, který zaznamenal i devět startů v první české lize v dresu Boby Brno. „Podmínky jsme měli jako ligové mužstvo. Trénovali jsme na trávě, koupali se ve vyhřívaném bazénu nebo hráli bago na pláži. Večer nebo po zápase jsme si zašli i na pivko,“ popisuje Schneider, který zajistil větší část peněz od sponzorů klubu.

FOTBAL ZKLAMAL

Téměř osmnáct set kilometrů daleko od domova do města Antalya vycestovalo s bohunickým týmem i deset jeho příznivců. „Navštívil jsem Turecko už popáté, vždy jsem byl spokojený, ale nic takového jsem ještě nikdy neviděl. Jedli jsme krevety, ústřice, koupali se v bazénu i v moři. Starali se o nás vzorně, opravdu luxus,“ pochvaluje si zájezd bohunický fanoušek a zároveň Schneiderův tchán Rostislav Kračmar.

Veškerý čas trávili fanoušci společně s bohunickými fotbalisty a vedle jejich přátelských utkání navštívili i duel tureckého poháru. Na hřišti se představil také hráč domácího Antalyasporu a český reprezentant Ondřej Čelůstka. „Jde pro mě o největší zklamání celého soustředění. Divácká atmosféra naplnila má očekávání, nádherný stadion téměř pro pětatřicet tisíc lidí, ale fotbal byl špatný, hrozná kvalita,“ hodnotí Kračmar.

DOMINANTNÍ VÝKONY

Naopak výkony bohunických fotbalistů Kračmara potěšily. Bohunice odehrály dvě přátelská utkání. Proti tureckému celku Antalya Laraspor zvítězily 6:2 a švýcarské mužstvo Ataspor 1988 rozdrtily 12:2. „Kluci hráli moc dobře a soupeře jednoznačně přejeli. Potřebovali silnější týmy. Turci se mi sice líbili, nebyli špatní, ale neměli organizovanou hru, docela chaos,“ komentuje Kračmar schopnosti soupeře, který nastupuje v páté nejvyšší turecké soutěži.

Předvedenou hru svěřenců brněnského trenéra Stanislava Píška ocenili i soupeři. „Turci se nás ptali, jestli jsme profíci. Když se dozvěděli, že jsme amatéři a hrajeme stejnou soutěž jako oni, byli překvapení jak z úrovně hry, tak z našeho přístupu,“ vypráví Schneider.

Zimní příprava u moře je u amatérských klubů neobvyklá věc, bohuničtí fanoušci však soustředění v zahraničí schvalují. „Kluci si soustředění zasloužili, podzim zvládli dobře a momentálně hrají pěkný fotbal. Mají dobrou partu, kterou ještě víc utužili. Na hřišti makali, a přitom je to bavilo. Klukům přeji, ať postup do divize vykopou,“ říká Kračmar.

K mistrovskému zápasu měly Bohunice vyběhnout už v sobotu, cesta za triumfem v krajském přeboru je ovšem zatím v nedohlednu. „Bez ohledu na to, co se momentálně děje, jsme si to náramně užili a příprava účel splnila. Kdo má dobrou partu jako my a je schopný se domluvit, ať jede. Stálo to za to,“ říká Schneider.

PAVEL ŠŤASTNÝ