Prohra 1:3 v závěrečném kole v Krumvíři zvýšila bodový rozdíl mezi vedoucími Bohunicemi a týmem z okresu Brno-venkov na čtyři body.

Do soutěže vstoupili Kuřimští kuriózní domácí porážkou 4:5 s Ráječkem, pak však začala vítězná jízda. Nový trenér Svatopluk Habanec, který v nejvyšší soutěži vedl Zbrojovku Brno nebo Slovácko, přinesl do týmu nejen přátelskou atmosféru, ale především řád do hry. Preferuje ofenzivní hru, nabádá hráče k využívání křídelních prostorů, což vede k množství centrů, ty pak výrazná posila Petr Svoboda dokáže brankově využívat.

Mužstvo s jedenačtyřiceti góly nastřílelo nejvíc branek v soutěži, střelecký průměr činí 2,73 gólu na zápas. Podzimním králem střelců krajského přeboru je se třinácti góly právě Svoboda, se sedmi brankami jej doplňuje Jaromír Motyčka. Oporami defenzivy jsou Michal Axamit a Vítězslav Bárta.

Z patnácti podzimních kol celek z Brněnska desetkrát zvítězil, dvakrát remizoval a třikrát prohrál. „V Kuřimi se změnily fotbalové poměry k lepšímu. Ve všech kategoriích jsou naše družstva v popředí svých soutěží a to je radostné. Vedení klubu má dlouhodobější vizi postupu do divize, podzimní výkony nás příjemně zaskočily,“ netají se radostí sportovní ředitel klubu Libor Kučera.

V zimní přestávce dojde k dalšímu posílení kádru ambiciózního mužstva. „Mám radost, že se vytvořila dobrá parta, v listopadu ještě zůstáváme v tréninku, zimní přípravu zahájíme 12. ledna v domácích podmínkách. Brzy na jaře u nás hostíme velkého favorita postupu Bohunice, svými zlepšenými výkony ho chceme ještě potrápit,“ plánuje od začátku listopadu čerstvý dědeček a kuřimský trenér Habanec.

ZDENĚK STANĚK