O vstupenku do krajského přeboru nechtějí přijít ani v Kunštátě, který se do hry o postup přihlásil díky výhrám nad dvěma hlavními souputníky zkraje jarní části sezony. „Z beznaděje jsme se vrátili do hry. Máme to sice spočítané, ale v sobotu nás čeká jeden z nejtěžších soupeřů Slovan Brno, takže se soustředíme hlavně na sebe. Postup pro nás není otázka života a smrti, ale pokud se to povede, krajský přebor bychom si rádi zkusili,“ podotýká trenér týmu Vladan Horák.

Rajhradice na rozdíl od Kunštátu na jaře často klopýtaly a z náskoku jim nezbylo nic. Ve středu padly v dohrávce dvaadvacátého kola v Rajhradu 1:2. „Teď má hrát v Rajhradu Zastávka, třeba taky prohraje. Postoupit do krajského přeboru není hlavní cil. Kluci v kabině to samozřejmě chtějí zkusit, pokud vyhrajeme, ale já za tím vidím další finanční nároky. Osobně se mi do toho nechce, i když budu přehlasovaný,“ praví smířeně předseda Rajhradic Jakub Klaška.

Talent Ševčík v Líšni vyčníval a říká: Odchod z Brna? Vím, co koluje

Ten považuje za favorita na posun o soutěž výš Kunštát. „Chtějí tam postupovat a navíc mají nejlepší zázemí a možnosti,“ přemítá Klaška.

Aktuálně tabulce díky nejlepšímu skóre vévodí Zastávka, která nasázela ve čtyřiadvaceti duelech skoro devadesát branek. O pětatřicet z nich se postaral Malata, jenž je zároveň asistentem trenéra třetiligových Rosic, kde strávil převážnou část hráčské kariéry. „V nižší soutěži je hra pomalejší, takže je na všechno víc času, nějakou techniku mám, tak se daří dávat góly. Fotbal si rád zahraju, ale kdo ví, jestli už po této sezoně úplně neskončím,“ přiznává Malata.

Vyrovnaná situace v A skupině je raritou, třeba v sousední B skupině I. A třídy si Lednice zajistila postup do krajského přeboru takřka s měsíčním předstihem. „V naší skupině už minulé nedohrané ročníky byly vyrovnané,“ dodává Klaška.

Boj o titul

Zastávka – 50 bodů, skóre: 89:27, poslední zápasy: venku v Rajhradě, doma proti Dobšicím

Kunštát – 50 bodů, skóre: 73:27, poslední zápasy: venku se Slovanem Brno, doma s Novosedly

Rajhradice – 50 bodů, skóre: 63:30, poslední zápasy: doma se Slatinou, venku ve Zbraslavi

při rovnosti bodů všech třech postupuje Kunštát

při rovnosti bodů Zastávky a Kunštátu postupuje Zastávka

při rovnosti bodů Zastávky a Rajhradic postupují Rajhradice

při rovnosti bodů Kunštátu a Rajhradic postupuje Kunštát