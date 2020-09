Zdroj: Deník

Máte i zkušenosti s některým jiným sportem než fotbalem?

Dříve jsem hrával futsal, teď momentálně jej nehraji, mám v tom přestávku.

Budete mít při zápase na místě své fanoušky?

Možná pár kolegů se přijde podívat, ale velký fan klub s bubny tam asi nebude.

Je pro vás motivace uspět nebo jde o zábavu a relax?

Pro nás je to do jisté míry zábava. Ale protože jsme soutěživí, tak v každém turnaji, do kterého jdeme, chceme uspět. A vždycky myslíme na nejvyšší příčky.

Co s týmem může udělat publicita?

Účastníme se pod hlavičkou jihomoravské policie různých turnajů, i mezinárodních, takže to s námi asi nijak nezamává. (úsměv)

Máte nějaký rituál?

Úplně rituál bych tomu neříkal. Ale na všechny zápasy s sebou vozíme reproduktor, skrz který pouštíme naši oblíbenou hudbu, říkáme mu Standa. Standa je takový náš maskot.