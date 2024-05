Stále ještě podtext boje o záchranu mělo další brněnské derby krajského přeboru fotbalistů SK Moravská Slavia – FC Svratka. Z bodů se nakonec radoval potřebnější tým hostů. Souboj rozhodla penalta už ve čtvrté minutě, kterou bezpečně proměnil svratecký Nigerijec Israel Odaleko Gabriel.

Krajský přebor: MS Brno - Svratka Brno 0:1. | Foto: Deník/Lubomír Stehlík

Běžela teprve třetí minuta zápasu, když domácím moc nevyšla zpětná přihrávka a následný souboj kapitána Ondřeje Kubíka s ostře nabíhajícím záložníkem hostů Mykytou Tkachem rozhodčí po krátkém zaváhání vyhodnotil jako penaltový. Gabriel pak tvrdou střelou vymetl šibenici branky Jakuba Tišnovského.

„Vstoupili jsme do zápasu tím, že jsme vlastní chybou dostali gól z penalty. Ale tohle určitě nerozhodlo. To byl jen jeden gól, měli jsme dost času to otočit. Jenže celý zápas jsme hráli špatně,“ konstatoval po utkání viditelně zklamaný trenér Moravské Slavie Aleš Schuster.

Krajský přebor

SK Moravská Slavia – FC Svratka Brno 0:1

Poločas: 0:1. Branka: 4. (pen.) Gabriel. Rozhodčí: Pátek – Kron, Kučera. ŽK: Kubík, Roštínský, Podzámský – Svensson, Tkach, Zadorozhnyi. Diváků: 150.

MS: Tišnovský – Čus, Kubík, Podzámský, Gruber (85. Bartkovič) – Havelka, L. Roštínský, Adejumobi, Síleš, Baránek (68. Suchomel) – Abdulai. Trenér: Aleš Schuster.

Svratka: Doležal – Chasák, Řezník, Kroupa (20. Čurda), Zadorozhnyi – Svensson – Tkach (78. Cebák), Bednář, Čápek, Malishevskyy – Gabriel (90. Sedlák). Trenér: Jiří Pecha.

Vlastně tak vystihl průběh utkání hodně průměrné úrovně. Bojovnost oběma týmům upřít nelze, ale hrálo se v podstatě jen mezi šestnáctkami. Kombinace ani rychlé kontry se nedařily. Svratka v prvním poločase pak už zahrozila jen nepřehledným závarem před domácí brankou, po kterém si Tišnovský dal málem vlastní gól. Ofenzíva Morendy vyprodukovala jen dvě hlavičky Samuela Čuse po rohových kopech. První šla nad branku, druhá přesně do rukou brankáře Svratky s prvoligovými zkušenostmi Martina Doležala. Domácím nepomohlo ani brzké střídání klíčového hráče týmu z Komína Karla Kroupy mladšího, který musel odstoupit už ve 20. minutě pro zranění po nevinně vyhlížejícím souboji s Davidem Abdulaiem.

„Karlovo zranění mělo na zápas obrovský vliv, protože on je pro nás velmi důležitý hráč obraně. Svými zkušenostmi umí číst hru a řídí kluky před sebou. Takže to opravdu byl zásadní zásah do naší hry, ale na druhou stranu si hrozně cením toho, že po jeho vystřídání kluci tu jeho roli převzali a dotáhli to do vítězného konce,“ chválil své svěřence naopak velmi spokojený trenér týmu z Komína Jiří Pecha.

Druhá půle obrázek hry příliš nezměnila. V 57. minutě střílel hostující Martin Bednář z dobré pozice nad branku, domácí Ridwanullah Adejumobi trefil krátce na to technickou střelou břevno. Více vzruchu přinesl až závěr, kdy se do útoku Morendy vysunul Kubík. Ale zase z toho byly jen dvě tři pološance. Naopak hosté mohli v nastaveném čase svoji výhru pojistit. Po brejku šli dva sami na jednoho obránce a na prakticky prázdnou branku, ale lob Jakuba Sedláka odrazilo břevno.

„Těžko se mě zápas hodnotí, vlastně ani není co hodnotit. Na rozdíl minule od Pohořelic (MS tam vyhrála 2:1, pozn. red.) se nám vůbec nedařila kombinace, navíc jsme všude byli pozdě, druhé balóny jsme nesbírali vůbec, nevytvářeli jsme si gólové šance. Ve druhém poločase, až když jsme poslali do útoku Kubíka a hráli jsme na dva útočníky, tak tam byly nějaké nákopy a měli jsme tam nějaké závary a břevno. Ale to všechno je pořád málo. Za to se body nedávají,“ posteskl si domácí kouč.

Po odvolání Davida Kříže vedl hostující Pecha tým ve třetím utkání. Jsou z toho tři vítězství 1:0. V Ratíškovicích, doma s Ráječkem a nyní na Morendě.

„Zatím se nám to tak všechno nějak sešlo, že jsme třikrát vyhráli 1:0. Každý zápas v této soutěži je těžký. Týmy jsou v podstatě na stejné úrovni a je to i trošku o štěstí. Ale myslím si, že dnes kluci byli připraveni dobře a že jsme vyhráli zaslouženě,“ přidal k pochvale svých svěřenců.

Ti si tak výrazně vylepšili bilanci brněnských derby. Do soboty Komínští vyhráli jediné, na podzim v Bosonohách 3:0. Na jaře zatím doma podlehli Spartě 3:4, Bosonohám 1:2 a remizovali v Bystrci 1:1.