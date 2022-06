Belgičané se dvakrát dostali do vedení, životní duel ovšem prožil záložník Karel Jarůšek. Nejprve v poslední minutě první půle srovnal na 1:1 a po změně stran se dvěma brankami podílel na obratu na konečných 3:2, díky čemuž se Brno dostalo mezi osmičku nejlepších druhého nejprestižnějšího evropského poháru. „Myslím, že jsem odehrál svůj nejlepší zápas. Do půlky jsem vyrovnal a po přestávce přihrál na dva góly. Po utkání za mnou přišel Eric Gerets a ukázal na mě, jestli si vyměníme dresy. Měli jsme bílé a nesměli je dávat. Po pěti vteřinách přemýšlení jsem ho sundal, po mně celé mužstvo a klub kupoval nové,“ vzpomínal na nezapomenutelné okamžiky legendární brněnský záložník Karel Jarůšek.

Jihomoravané následně ve čtvrtfinále vypadli s pozdějším mistrem poháru Eintrachtem Frankfurt, který na postup zadělal v prvním utkání, jež vyhrál 4:1.

Brňané předvedli neuvěřitelný obrat v domácí odvetě. Před dvaapadesáti tisíci fanoušky nejprve vedli 1:0, ale hosté v 75. minutě otočili skóre na 2:1.

Čas Zbrojovky přišel v závěru, kdy nejprve v 89. minutě srovnal Vítězslav Kotásek a o minutu později otočil na konečných 3:2 Jan Kopenec. „Při mém gólu u mě stál Bruno Pezzey. Kdyby zvedl svou dlouhou nohu, vykopne mi zuby, ale zavčas ji stáhl,“ ohlédl se za slavným okamžikem Kopenec.

Brňané sice z poháru vypadli, ale skalp pozdějšího šampiona Poháru UEFA Frankfurtu patří mezi nejslavnější v historii klubu.

Zbrojovka řeší palčivý post. Na levý kraj obrany zatím získala Divíška

Pozoruhodné obraty jsou k vidění i v regionálním fotbalu. O jeden z nejzajímavějších na jihu Moravy se v uplynulé sezoně postarali fotbalisté Ivančic.

V zářijovém utkání krajského přeboru na hřišti brněnské Sparty prohrávali po poločase 1:4, jenže čtyřmi brankami ve druhé půli otočili na konečných 5:4. „Sparta nás v tom druhém poločasu podcenila, myslela si, že jí to odevzdáme. Máme ale v kolektivu psychicky silné hráče. Hrajeme pořád otevřeně a ofenzivně, o tom by fotbal měl být. Pro nás prohrávat 0:3 nebo 1:4 nic neznamená, jedeme si dál to svoje,“ podotkl trenér Ivančic Rostislav Štork.

Dva týdny po inkriminovaném duelu navíc jeho svěřenci předvedli další pozoruhodný zvrat. S Rousínovem prohrávali už 0:3, ale třemi trefami dorovnali skóre na konečných 3:3 a ze zdánlivě ztraceného duelu brali bod. „Naše zápasy jsou takové plné zvratů. Nedávno jsme to zase byli my, jimž soupeř skoro otočil skóre. Rozhodně se fanoušci nenudí,“ dodal Štork.