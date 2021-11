„Prošel jsem si vším od střední zálohy až po obranu, ale dá se říct, že v útoku jsem nikdy nehrál. Spíš jen když se prohrávalo a trenéři mě poslali dopředu na posledních deset minut, abych sbíral dlouhé nákopy,“ pravil hráč, jenž na hřišti zaujme především svou výškou.

Někdejšímu stratégovi Slovácka nebo Zbrojovky Brno odvážný tah vyšel. Svoboda po čtrnácti odehraných zápasech vévodí tabulce střelců krajského přeboru. V této sezoně se dosud trefil třináctkrát a před druhým Janem Novákem z Boskovic má náskok tří gólů.

„S takovým počtem branek jsem maximálně spokojený, ale je to díky klukům, kteří ze stran sypou jeden centr za druhým. Mě pak buď míč trefí, nebo ho jen dorazím,“ zmínil bývalý hráč Moravské Slavie nebo Bystrce.

Třiatřicetiletý Svoboda se podílel na víc než čtvrtině branek Kuřimi, která jich v tomto ročníku nasázela soupeřům čtyřicet, což je mezi celky krajského přeboru nejvíc ze všech. „Snažíme se hrát hodně ofenzivně a trenér Habanec nám vštipuje do hlav, abychom využívali krajních prostorů a dávali spoustu centrů. Máme připravených i několik standardek, z nich taky dáváme hodně gólů. Naše práce má nějaký smysl a řád, a to jsou plusy, které pan Habanec do Kuřimi přinesl," zmínil hráč, jenž prošel také mládežnickými kategoriemi Zbrojovky.

A jak si zvykal na přístup dvaapadesátiletého kouče, jenž naposledy trénoval druholigový Třinec? „Je skvělý, je hlavně dobrý do party a umí udělat super přátelskou atmosféru jak na térninku, tak v kabině. A určitě nejen mě, ale i ostatním klukům má co dát, takové taktické věci mě za celou mou kariéru nikdo neučil," pochvaloval si Svoboda.

Ten přestoupil do Kuřimi v zimě z divizního Startu Brno. „Přestal jsem mít takovou chuť do fotbalu, i kvůli práci jsem nestíhal tréninky a na hřišti se pak necítil dobře, navíc divize je soutěž víc o běhání a silovější. Potřeboval jsem nový impulz a chtěl si jen zahrát v nižší soutěži,“ uvedl.

Tehdy ho oslovil sportovní manažer Kuřimi Libor Kučera. „Znám ho ze základní školy, představil mi vizi klubu, která se mi fakt líbila. Viděl jsem, že Kuřim staví dobrou osu z mých bývalých spoluhráčů, navíc bydlím v Bystrci a na trénink to mám kousek,“ liboval si Svoboda.

Jenže na první soutěžní start v novém dresu si kvůli koronavirové pandemii počkal víc než půl roku. „Nebylo to příjemné, protože jsme nevěděli, jestli se bude hrát, nebo se zruší polovina sezony. Všichni jsme makali, jako by se mělo hned pokračovat a teď z toho těžíme. Je vidět, že dost mančaftů fyzicky přehrajeme, a zápas v jeho závěru mnohdy zlomíme v náš prospěch,“ poznamenal.

Kuřim se před závěrečným duelem podzimní části nachází v tabulce na druhém místě, když na vedoucí Bohunice ztrácí bod. „Každý hraje fotbal, protože chce vyhrát soutěž. Vedení klubu má vizi do budoucna, že chce postoupit do divize, ale letos se s tím určitě nepočítalo. Každopádně budeme soupeře prohánět a pokusíme se soutěž vyhrát, když to máme na dosah,“ zdůraznil Svoboda, jehož tým hraje v sobotu od dvou hodin odpoledne na hřišti dvanáctého Krumvíře.

V obci na Břeclavsku podpoří kuřimské fotbalisty i jejich nejvěrnější příznivci, kteří se na zápas vypraví autobusem. Přestože zápas skončí přibližně ve čtyři hodiny odpoledne, plánovaný návrat zájezdu je až ve večerních hodinách. „Je konec sezony, máme závěrečnou a po zápase se přesuneme do sklípku, kde společně s příznivci oslavíme úspěšný podzim. Pro Kuřim je toto historické umístění, protože vždycky jsme skončili nejlépe ve středu tabulky," uvedl sportovní manažer klubu Kučera.