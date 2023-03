Velké finále zimní soutěže Deníku Rovnost! Zvolte nejoblíbenější klub kraje

Velké finále zimní soutěže Deníku Rovnost o nejpopulárnější jihomoravský fotbalový klub je tady! Šest týdnů vybírali čtenáři nejoblíbenější kluby v jednotlivých krajských soutěžích a nyní je na řadě velké finále, ve kterém se utká osmnáctka postupujících, tři nejoblíbenější z každé soutěže. O celkovém vítězi ankety napříč soutěžemi, který dostane unikátní celostránkový prostor v Deníku Rovnost a navštíví jej osobně vybraný redaktor, hlasujte do pondělí do 27. března do osmi hodin večer.

Nejvíc hlasů nasbírali v prvních kolech fotbalisté Soběšic (na snímku ve žlutých dresech), dokráčí k celkovému triumfu i ve finále? | Foto: Deník/Lubomír Budný