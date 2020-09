Co je pro vás největší gól?

Největším fotbalovým gólem byl pro mě ten Panenkův dloubák v Bělehradě. Pokud máte na mysli gól obrazně, třeba politický, pak to byla asi Sametová revoluce. I když jsme zdaleka nevyužili možností, které se nám otevřely a spousta věcí se i pokazila, nabytí svobody si cením nejvíce. Je na čase vyřešit problémy mladých rodin, seniorů a vůbec všech, kteří se sice snaží, ale nepodchytili tempo a dravost nové společnosti.

Jaký jste si v životě dal „vlastňák“?

Já už jsem na světě dost dlouho a vlastňáků si za život nastřílíte celou řadu. Kdo řekne, že si nedal vlastňák, ten lže. Vlastňák, který by rozhodl zápas, však ve svém životě neeviduji. Mnoho věcí bych však dnes určitě udělal jinak. To je ale u všech lidí stejné. Moc se neohlížím zpět, snažím se vždy dívat spíše do budoucnosti.

Komu byste dali červenou kartu a proč?

Jsem politik, a tak i odpovím. Červenou kartu si v této době zaslouží vláda. Proč? Protože zadlužuje naši zemi více než je nutné, aniž by se alespoň pokusila šetřit. Asi to pro čtenáře není příliš zajímavá odpověď, ba ani vtipná. Jenže dluhy se jednou budou muset splácet, nejvíc naše děti, a to mi není jedno.

Za co ve své firmě/organizaci kopete?

Většinu života jsem se živil jako živnostník a byl jsem zvyklý kopat sám za sebe a svou rodinu. Jako politik kopu za svou stranu, a v té straně jsem proto, že jsem přesvědčen, že kopeme za normální a slušné lidi. Kopat v opozici není lehké. Ti, co nám věří, chtějí změny okamžitě, ale v politice je i malá změna k lepšímu běh na dlouhou trať.

Jaký je Váš sportovní vzor?

Zahraji si téměř cokoliv, nemám s tím problém. Baví mě každý sport, ale vždy jen rekreačně. Nemohu napsat jedno jméno, to prostě nejde. Je to úplně každý sportovec, který se dokáže prosadit a nakonec i uspět a být nejlepší. Byl jsem hrdý vždy, když nahoru stoupala česká vlajka, za doprovodu naší hymny. Jelikož jsem Moravák a točíme se kolem fotbalu, pak asi největší radost jsem měl z vítězných utkání Zbrojovky Brno za éry borců Kroupy, Janečky a dalších.